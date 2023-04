Zawodnik Rakowa opuści latem klub? “Nie otrzymałem nowego kontraktu”

PressFocus Na zdjęciu: Tomas Petrasek

Tomas Petrasek broni barw Rakowa Częstochowa od 2016 roku

Jednak obecny sezon może być ostatni Czecha pod Jasną Górą

Klub bowiem może mu nie zaoferować przedłużenia wygasającego kontraktu

“Za bardzo nie ma, o czym mówić, bo na stole nie leży żadna propozycja”

Tomas Petrasek zasilił szeregi Rakowa Częstochowa w 2016 roku, kiedy drużyna występowała jeszcze na poziomie 2. ligi. Od tamtego czasu wywalczył dwa awanse, zdobył cztery trofea i dwa srebrne medale w ekstraklasie, a wkrótce może sięgnąć po najbardziej upragnione trofeum pod Jasną Górą – mistrzostwo Polski. Czeski defensor gościł ostatnio w programie “Gol” na antenie “TVP Sport”, gdzie odniósł się do swojej sytuacji kontraktowej. Bowiem jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem sezonu.

– Na ten moment mogę powiedzieć tylko tyle, że za bardzo nie ma, o czym mówić, bo na stole nie leży żadna propozycja. Nie otrzymałem nowego kontraktu i nie skupiam się na tym, co tu i teraz – stwierdził Tomas Petrasek.

– Cieszy mnie po prostu to, że znów jestem w wyjściowym składzie i mogę rywalizować o punkty. Nigdy w życiu nie czułem się lepiej. Wiem, że nadal mogę być lepszy. Jak na obrońcę, to świetny wiek i teraz chcę z tego czerpać. Jestem z tego dumny. Czekam, co będzie, ale do tej pory nie było nic ze strony Rakowa – dodał czeski stoper.

