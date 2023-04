Lechia Gdańsk we wtorek poinformowała o odsunięciu od gry Dusana Kuciaka oraz Mario Malocy. Jakub Wawrzyniak w rozmowie z portalem "Meczyki.pl" odniósł się do decyzji kadrowych szefostwa trójmiejskiego klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Dusan Kuciak

Dusan Kuciak i Mario Maloca odsunięci od składu

Jakub Wawrzyniak skomentował decyzję szefostwa drużyny

Ekspert TVP Sport nie zgadza się zdaniem władz trójmiejskiego klubu

“Jak się odsuwa piłkarza takiego jak Dusan, to jest to głupota”

Lechia Gdańsk zawiesiła Dusana Kuciaka i Mario Malocę na mecz z Rakowem Częstochowa. Z klubowego komunikatu wynika, że bramkarz nie zagra przez nie tak dawno udzielony wywiad, a obrońca z powodu braku odpowiedniej postawy, która wymagana jest od szefostwa klubu. Do całej sprawy odniósł się Jakub Wawrzyniak, były piłkarz oraz ekspert TVP Sport, w rozmowie z portalem “Meczyki.pl”.

– To, że Dusan ma charakter, który bardzo często pozwala mu do wyrażania swoich szczerych opinii, to wiedział każdy i od zawsze. Nigdy to nie przeszkadzało drużynie. Nie ma dla niego miejsca w szatni, która nigdy wcześniej nie potrzebowała tak bardzo jego osobowości. To jest samobójstwo osób zarządzających. Jak się odsuwa piłkarza takiego jak Dusan, to jest to głupota – mówi był reprezentant Polski.

– Czy widzę w tym ruchu jakąś logikę? Nie. Chyba że już w klubie pogodzili się ze spadkiem i próbują rzucać ludziom tematy zastępcze. “Zróbmy tak, żeby gadali o kimś innym” – tylko ludzie nie są głupkami i nie uznają nagle, że problemy Lechii to Kuciak i Maloca. Dlaczego odsuwacie ludzi, którzy są z obecnej kadry najbardziej zasłużeni dla klubu? To jest przykrywanie autentycznych problemów. A Diabate, Castegren, Hanna, Terrazzino, Tobers? To im działacze klubu powierzają walkę o utrzymanie Lechii? Ja się uśmiecham z politowaniem na taki komunikat, jak dzisiejszy, bo ile razy mówi się, że piłkarze doświadczeni mają brać takie sytuacje na siebie. A klub się ich pozbywa sam z siebie – tłumaczy Wawrzyniak.

