Już we wtorek o godzinie 8:30 rozpoczął się nowy odcinek popularnych “Tetryków”

Leszek Milewski i Jakub Olkiewicz skupili się na fatalnej formie Lecha Poznań

W miniony weekend Kolejorz przegrał wysoko z Widzewem Łódź (1:3)

Tetrycy wydają osąd: van den Brom in czy out?

Już we wtorek o godzinie 8:30 popularny duet Tetryków ponownie zasiadł, by wydać osąd na temat bieżącego stanu polskiej piłki nożnej. Po minionym weekendzie najgłośniejszym tematem jest coraz gorsza sytuacja Lecha Poznań. Kolejorz snuł mocarstwowe plany, ale niedawna, domowa porażka z Widzewem Łódź (1:3) udokumentowała to, co podejrzewaliśmy. Mianowicie, poznaniacy znajdują się w poważnym kryzysie, a pozycja Johna van den Broma jest coraz mocniej kwestionowana.

A miało być tak pięknie. Ćwierćfinały, nie ćwierćfinały. Jesienią jednak wszystko w Lechu poszło nie tak. Kulminacja przyszła w ten weekend, gdy Widzew zamiótł Kolejorza 3:1 na Bułgarskiej. Brom out czy nie out? Tetrycy zapraszają.

