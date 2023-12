Ryszard Tarasiewicz to jeden z trenerów, który co jakiś czas łączony jest z różnymi klubami. Gazeta Krakowska podała, że to może być jeden z kandydatów do pracy w Wiśle Kraków. Goal.pl dowiedział się, że takiego tematu nie ma. Jednocześnie trener w rozmowie z naszym serwisem odniósł się do postawy Ruchu Chorzów.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ryszard Tarasiewicz

Ryszard Tarasiewicz to trener będący poza trenerską karuzelą od listopada 2022 roku

Jakiś czas temu 61-latek łączony był z Górnikiem Zabrze, gdy niepewny swojej przyszłości w klubie był Bartosch Gaul. Finalnie sternicy 14-krotnych mistrzów Polski podjęli decyzję o przywróceniu Jana Urbana na stanowisku szkoleniowca

Gazeta Krakowska wymieniała natomiast trenera Tarasiewicza w kontekście kandydatów do pracy w Wiśle Kraków. Goal.pl dowiedział się, że na dzisiaj takiego tematu nie ma

Jasne jest natomiast, że doświadczony trener jest chętny na powrót do pracy i nie boi się nawet najtrudniejszych wyzwań

Wisła (na razie) nie dla Tarasiewicza, klub z dołu Ekstraklasy wyzwaniem dla trener

Ryszard Tarasiewicz od momentu rozstania z Arką Gdynia pozostaje bez pracy. W szeregach Żółto-niebieskich zaliczył średnią punktów na poziomie 1,70 w 44 meczach. W pierwszych 13 spotkaniach w ekipie z Gdyni zaliczył osiem zwycięstw i pięć porażek. Nie może zatem dziwić, że trener cieszy się dużym uznaniem na rynku. Ogólnie poniżej pewnego poziomi nie schodził. Ostatnio było o szkoleniowcu głośno w kontekście pracy w jednym z krakowskich klubów. Wpływ na to miała decyzja Radosława Sobolewskiego związana z podaniem się do dymisji.

Wiadomo, że sternicy Wisły Kraków pracują nad tym, aby znaleźć trenera, który przejmie drużynę. Nie można wykluczyć tego, że po ewentualnych trzech zwycięstwach z rzędu w świetnym stylu w klubie na dłużej zostanie Mariusz Jop. 45-latek przejął stery nad 13-krotnymi mistrzami Polski w trakcie minionego weekendu. W każdym razie szefowie Białej Gwiazdy muszą być przygotowani na różne scenariusze.

Wisła Kraków w trakcie trwającego sezonu celuje w awans do PKO Ekstraklasy. Po ostatnim meczu ligowym Biała Gwiazda nieco oddaliła się od strefy barażowej. Krakowianie po przegranej z Bruk-Betem Termaliką legitymują się bilansem 25 punktów, tracąc oczko do szóstego Górnika Łęczna.

Goal.pl dotarł natomiast do wiadomości, że na dzisiaj nie ma tematu zatrudnienia Ryszarda Tarasiewicza przez Wisłę. 61-letni trener mieszkający aktualnie we Wrocławiu ma za sobą pracę w takich klubach jak: Arka Gdynia, GKS Tychy, Miedź Legnica czy Korona Kielce i Zawisza Bydgoszcz. W każdej z ekip odcisnął swoje piętno na zespole. Z ostatnią z wymienionych wygrał Puchar Polski w sezonie 2013/2014. W ostatnich tygodniach miał propozycję z dwóch klubów. Nie było jednak w tym gronie krakowskiej ekipy.

“Niebiescy wciąż realnie mogą myśleć o utrzymaniu”

Tarasiewicz nie zakończył jeszcze trenerskiej kariery. Wciąż jest głodny pracy na szczeblu centralnym. Fakty są takie, że doświadczonego szkoleniowca nie reprezentuje żadna agencja menedżerska. Zainteresowany klubem trener może kontaktować się zatem bezpośrednio z nim. Wisła na razie nie wyraziła zainteresowania doświadczonym trenerem. Na rynku jest jednak co najmniej kilka klubów, które mogą zgłosić się do 61-latka. Goal.pl skontaktował się z Tarasiewiczem, pytając wprost, czy na przykład sytuacja w Ruchu Chorzów byłaby do odratowania. Odpowiedź była jednoznaczna.

– Gdy przejmowałem Arkę, to pamiętam, że mieliśmy 12 punktów straty do Widzewa. Odrobiliśmy natomiast 11 oczek, więc nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Obserwując spotkania Ruchu, to moim zdaniem jest to jeden z najbardziej charakternych zespołów w Ekstraklasie. Potwierdził to nawet ostatnim mecz przeciwko Cracovii. Zdaje sobie sprawę, że aktualnie mentalność drużyny nie jest na najwyższym poziomie. Zawodnicy, wychodząc na boisko przede wszystkim myślą o tym, aby nie popełnić błędu. Skutkuje to porażkami lub remisami. W każdym razie Niebiescy wciąż realnie mogą myśleć o utrzymaniu – przekonywał trener.

– Wiadomo, że nie ma mowy o tym, aby efekty przyszły po dwóch-trzech dniach. Nie można jednak czekać na to, że zespół zacznie lepiej funkcjonować po czterech czy sześciu miesiącach. Trzeba działać tu i teraz. Nie mówię tutaj tylko o Ruchu, ale tez o innych klubach, które myślą o ewentualnej grze w Ekstraklasie. Trzeba podjąć takie działania, aby przyniosło to odpowiednie efekty. Ja jak każdy trener mam swoje przemyślenia i swój styl pracy – uzupełnił Tarasiewicz.