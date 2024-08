Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Łęgowski

Mateusz Łęgowski bardzo blisko transferu do Pogoni Szczecin

Swego czasu z zespołu Pogoni Szczecin na świat wypłynęło kilku ciekawych graczy. Wśród nich znalazł się m.in. Kacper Kozłowski oraz Mateusz Łęgowski. Ten ostatni trafił do Serie A, a konkretnie do ekipy Salernitany, gdzie przez ostatnie sezony występował. W sumie w ekipie z Salerno wybiegł na murawę 32 razy, z czego większość pod wodzą Paulo Sousy. Zespół z Wybrzeża Amalfi jednak w ostatnim sezonie spadł z ligi i klub czeka restrukturyzacja.

Na liście graczy, którzy nie mają już przyszłości w Salernitanie znalazł się właśnie Łęgowski, który teraz jest bardzo blisko powrotu do Polski. Gianluca di Marzio poinformował właśnie, że 21-latek dogaduje się ws. ponownego reprezentowania barw Pogoni Szczecin, której to jest wychowankiem i z której wypłynął na szerokie wody. Dla obu stron byłby to więc bardzo dobry ruch, z jednej strony Łęgowski potrzebuje gry, a w obecnej drużynie nie miałby na to szans, a z drugiej Portowcom przyda się solidne wzmocnienie środka pola.

21-letni środkowy pomocnik na koncie ma jedno spotkanie w reprezentacji Polski. Dostał on kilka minut w przegranym 0:2 starciu z Holandią za kadencji Czesława Michniewicza. Na poziomie PKO Ekstraklasy wystąpił 47 razy i zdobył cztery gole oraz cztery asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na milion euro.

Czytaj więcej: Pogoń może stracić kluczowego gracza. Chce go klub z południa Europy