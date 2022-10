Pressfocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Piast Gliwice przegrał w ostatniej kolejce Ekstraklasy z Radomiakiem Radom, a miarka w klubie się przebrała. W czwartek Piast poinformował w oficjalnym komunikacie o zwolnieniu Waldemara Fornalika z funkcji szkoleniowca. Umowa z 59-latkiem została rozwiązana za porozumieniem stron.

Piast Gliwice jest w sezonie 2022/23 jednym z największych rozczarowań w Ekstraklasie

W czwartek klub zdecydował się na zwolnienie Waldemara Fornalika

Klub podziękował szkoleniowcowi za wszystkie lata pracy w oficjalnym komunikacie

Waldemar Fornalik po pięciu latach przestał być trenerem Piasta

Piast Gliwice w sezonie 2022/23 mocno rozczarowuje. Drużyna po 14 meczach ma na koncie jedynie 12 punktów i znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zespół zanotował wyraźny regres względem ubiegłego sezonu, za co naturalnie przede wszystkim obwiniany jest trener. Po kolejnej porażce ligowej zarząd Piastunek zdecydował się na podjęcie radykalnych kroków.

W czwartek klub poinformował o zwolnieniu Waldemara Fornalika, który pełnił funkcję trenera od września 2017 roku. Włodarze Piasta uznali, że zespół potrzebuje nowego impulsu, a rywalizacja o utrzymanie w Ekstraklasie jest zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców.

– Zasługi Waldemara Fornalika i jego sztabu są niepodważalne. Warsztat, wiedza i autorytet, to przymioty trenera, które poprowadziły zespół do sukcesów. Decyzja o rozstaniu nie była łatwa, nigdy nie jest. Znaleźliśmy się jednak w trudnej sytuacji i dla dobra klubu doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest zmiana. Umowę rozwiązaliśmy za porozumieniem stron. Wdzięczni za cały trud i te pięć lat lat pracy okraszone wielkimi osiągnięciami, dziękujemy i życzymy trenerowi powodzenia. Liczymy, że – podobnie jak my – trener zachowa same pozytywne wspomnienia z pracy w Gliwicach – stwierdził prezes klubu w rozmowie z klubowymi mediami.

Jak na razie klub nie poinformował, kto zostanie nowym szkoleniowcem. Swój kolejny mecz Piast rozegra już w sobotę na wyjeździe, a rywalem będzie Korona Kielce.