Superkomputer obliczył, kto wygra Ekstraklasę. W wyścigu Lech i Raków

fot. PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen i Marek Papszun

Superkomputer BETSiE wskazał zwycięzcę Ekstraklasy 2024/2025

Do końca sezonu 2024/2025 w Ekstraklasie pozostało zaledwie pięć kolejek, a więc rozpoczyna się decydująca walka o mistrzostwo Polski. Przewodzący w tabeli Raków Częstochowa po niespodziewanej porażce z Pogonią Szczecin nie ma już żadnego zapasu punktowego nad Lechem Poznań. Obie ekipy zebrały po 59 oczek, ale to Medaliki pozostają liderem, bo mają lepszy bilans spotkań bezpośrednich.

Wszystko wskazuje na to, że losy mistrzostwa rozstrzygną się między Lechem a Rakowem. Trzecia Jagiellonia Białystok traci już do nich cztery punkty i będzie jej bardzo trudno włączyć się do walki o tytuł w pozostałych pięciu meczach.

Superkomputer BETSiE po ostatniej kolejce przeprowadził nową analizę pozostałych spotkań. Według najnowszej prognozy to Raków Częstochowa wygra Ekstraklasę z co najmniej dwupunktową przewagą nad Lechem Poznań.

TOP 5 Ekstraklasy 2024/2025 wg BETSiE (22.04.2025)

Drużyna Punkty Raków 69.8 Lech Poznań 67.1 Jagiellonia 64.8 Pogoń Szczecin 55.9 Legia 54.4

BETSiE prognozuje, że Lech Poznań nie dorówna Rakowowi w końcówce sezonu i straci do niego ponad dwa punkty. W analizie pod uwagę brane są różne czynniki, a najważniejsze z nich to: xG (przewidywane gole), wartości drużyn i zawodników z Transfermarkt, pozycja poszczególnych zespołów w rankingu Elo oraz historyczne wyniki.