Stal Mielec bez najmniejszych problemów pokonała u siebie Śląsk Wrocław (3:1). Dublet dla gospodarzy ustrzelił Koki Hinokio, a trzeciego gola dołożył Michał Trąbka. Do tego w pierwszej połowie Piotr Wlazło zmarnował rzut karny. W samej końcówce rezultat z jedenastego metra ustalił Erik Exposito.

PressFocus Na zdjęciu: Koki Hinokio i Dennis Jastrzembski

Stal Mielec rozbiła u siebie Śląsk Wrocław (3:1)

Bramki dla gospodarzy zdobyli Koki Hinokio (dwie) oraz Michał Trąbka. W końcówce spotkania Erik Exposito wykorzystał rzut karny, ustalając wynik na 3:1

W pierwszej połowie sędzia nie uznał jednego gola dla wrocławian, z kolei Piotr Wlazło przegrał pojedynek z Kacprem Trelowskim po uderzeniu z jedenastego metra

Hinokio-show przeciwko Śląskowi, pierwsze zwycięstwo Stali Mielec

Śląsk Wrocław mógł świetnie wejść w spotkanie. Już w piątej minucie Erik Exposito posłał świetne podanie do Mateusza Żukowskiego. Polak miał sporo szczęścia, ale piłka odbiła się od niego i trafiła do bramki. Arbiter dostrzegł jednak, że 21-latek skierował futbolówkę do siatki ręką i unieważnił gola.

A później oglądaliśmy już głównie popisy graczy Stali Mielec. W 36. minucie gospodarze przeprowadzili akcję, po której ręką zagrał Petr Schwarz. Sędzia podyktował rzut karny, ale Piotr Wlazło przegrał pojedynek z Kacprem Trelowskim.

To był jeden z ostatnich dobrych zagrań 19-letniego golkipera. Tuż przed przerwą Koki Hinokio dojrzał jego złe ustawienie i huknął z dystansu, otwierając wynik spotkania.

Niesamowite!🤯 KOKI HINOKIO uderzył z dystansu i dał prowadzenie @FksStalMielec tuż przed przerwą!



📺 Transmisja meczu ze Śląskiem Wrocław w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TARQW pic.twitter.com/4AU9LDgiTT — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 12, 2023

Początek drugiej połowy nadal należał do mielczan. Już w 53. minucie Hinokio ładnym podkręconym strzałem podwoił prowadzenie gospodarzy. Po chwili załamanie piłkarzy Śląska wykorzystał jeszcze Michał Trąbka, pieczętując dominację swej drużyny.

WOOOW! 😲 Fantastyczne dwie minuty Stali Mielec! 🔥 Gospodarze prowadzą ze Śląskiem Wrocław już 3:0 po golach Hinokio i Trąbki! 💪



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TARQW pic.twitter.com/IYDGddVHxU — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 12, 2023

Wrocławianie wzięli się do pracy dopiero w samej końcówce. Już w doliczonym czasie gry sędzia podyktował kolejną jedenastkę za zagranie piłki ręką, a Exposito wykorzystał stały fragment gry. Zabrakło jednak czasu na dogonienie wyniku.

Stal Mielec rozegrała bardzo dobre spotkanie i zgarnęła pierwszy komplet punktów w tym sezonie. Z kolei Śląsk po trzech kolejkach ma na koncie zaledwie oczko – jeżeli nie chcą ponownie walczyć o utrzymanie do samego końca rozgrywek, muszą szybko wziąć się w garść.