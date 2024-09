Stal Mielec oficjalnie zaprezentowała nowego szkoleniowca

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Janusz Niedźwiedź trenerem Stali Mielec

Stal Mielec zaliczyła fatalny początek sezonu. Mielczanie po 7. kolejkach PKO Ekstraklasy znajdują się na ostatnim miejscu w ligowej tabeli z dorobkiem zaledwie czterech oczek. Przegrali aż pięć z ostatnich sześciu pojedynków. W piątek okazali się słabsi od Lecha Poznań. Beznadziejne wyniki sprawiły, że klub zaledwie po kilku tygodniach nowej kampanii zdecydował się na roszady na stanowisku trenera.

W poniedziałek Stal Mielec oficjalnie poinformowała o podpisaniu kontraktu z Januszem Niedźwiedziem. 42-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt do czerwca 2025 roku. Pod jego kierownictwem drużyna Widzewa Łódź awansowała do PKO BP Ekstraklasy. W 2019 roku awansował z zespołem Stali Rzeszów do drugiej ligi. Z kolei z Górnikiem Polkowice zaliczył awans do 1. Ligi. W swojej trenerskiej karierze ma na koncie ponad 250 meczów jako szkoleniowiec. Do 24 sierpnia pełnił rolę trenera w Ruchu Chorzów.

– Dziękuję Klubowi za zaufanie, którym mnie obdarzono. Stal Mielec to drużyna, która już piąty sezon z rzędu gra w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy i to właśnie w Ekstraklasie Stal powinna występować w kolejnych latach. Gwarantuję wszystkim kibicom biało-niebieskich, że dołożymy wszelkich starań, aby nasza drużyna zajęła jak najwyższą pozycję na koniec sezonu 2024/2025. FKS Stal Mielec to zespół, który będzie podchodził do każdego rywala z pewnością siebie, zawsze walcząc o pełną pulę, czyli 3 punkty. Cieszę się, że wracam na Podkarpacie, gdzie na stałe mieszkam z rodziną – powiedział Janusz Niedźwiedź cytowany przez oficjalny serwis klubu.

Kolejny mecz Stal Mielec rozegra w poniedziałek, 16 września. Mielczanie na wyjeździe zmierzą się ze Śląskiem Wrocław, który na tym etapie rozgrywek również znajduje się w strefie spadkowej.

