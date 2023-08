fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sołowiej

W drugim niedzielnym starciu PKO Ekstraklasy doszło do potyczki Puszczy Niepołomice z Legią Warszawa

W pierwszej połowie padły dwa gole

Niespodziewanie pierwsi na prowadzenie wyszli piłkarze Tomasza Tułacza

Puszcza Niepołomice postawiła się Legii Warszawa

Puszcza Niepołomice miała zamiar odnieść drugie zwycięstwo w sezonie. Mimo że na drodze beniaminka rozgrywek stanęła Legia Warszawa. Podopieczni Tomasza Tułacza chcieli w każdym razie wykorzystać fakt, że goście zagrali w eksperymentalnym zestawieniu.

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Łukasz Sołowiej zdobył bramkę w 26. minucie, wykorzystując zamieszaniu w polu karnym 15-krotnego mistrza Polski po wyrzucie piłki z autu. Tym samym niepołomiczanie pokazali się ze strony doskonale znane z Fortuna 1 Ligi.

Do wyrównania doprowadził Josue, który skierował piłkę do siatki po uderzeniu bezpośrednio z rzutu wolnego. Dla zawodnika była to druga bramka w tej kampanii.

