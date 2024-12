Śląsk Wrocław wydał komunikat. Wiadomość dla kibiców

Śląsk Wrocław zajmuje ostatnie 18. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. W poniedziałek klub w mediach społecznościowych opublikował komunikat skierowany do kibiców.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk przeprosił kibiców w specjalnym komunikacie

Śląsk Wrocław nie będzie miło wspominał drugiej części 2024 roku. Po zdobyciu tytułu wicemistrza Polski o grze w europejskich pucharach przyszło spore rozczarowanie. Jacek Magiera nie był w stanie wyciągnąć drużyny z kryzysu, w efekcie czego został zwolniony. Następnie z wyzwaniem wyprowadzenia zespołu na prostą nie poradził sobie Marcin Dymkowski i Michał Hetel. Obecnie wrocławianie zajmują 18. miejsce w tabeli. Co więcej, wciąż nie znaleźli nowego trenera, który poprowadzi drużynę w rundzie wiosennej.

W poniedziałek na oficjalnym profilu Śląska Wrocław w mediach społecznościowych pojawił się specjalny komunikat. Wiadomość została skierowana przede wszystkim do kibiców. Podpisali się pod nią Peter Pokorny w imieniu zawodników, Patryk Załęczny oraz Rafał Grodzicki.

– Zdajemy sobie sprawę, że za nami całkowicie nieudana runda w PKO BP Ekstraklasie. W imieniu klubu chcemy Was przeprosić za to, jak dużo przyniosła Wam ona rozczarowań, a jak mało powodów do radości, na którą zasługujecie – czytamy na początku komunikatu.

– Obecnie trwają rozmowy i ustalenia dotyczące zatrudnienia nowego trenera naszego zespołu. Plan przygotowań do rundy wiosennej jest już nakreślony, ale chcielibyśmy wam go zaprezentować już po ogłoszeniu sztabu szkoleniowego – brzmi część wiadomości.

– Mamy świadomość, że żadne słowa nie zastąpią goli i zwycięstw naszej drużyny. Przed nami czas niezwykle intensywnej pracy podczas przerwy w rozgrywkach oraz ogromnie wymagająca runda wiosenna. Śląsk Wrocław nigdy się nie podda. Nie jest tak, że tylko chcemy, by wiosna była nasza. Ona musi być nasza – czytamy na koniec.