PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Skrzypczak może opuścić Jagiellonię, wśród zainteresowanych Udinese

Jagiellonia Białystok w rundzie wiosennej na pewno zagra w europejskich pucharach. Aktualny mistrz Polski może być pewny awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Nie wiadomo jednak czy podopieczni Adriana Siemieńca zagrają od razu w 1/8 finału, czy będą musieli rozpocząć drabinkę turniejową od 1/16 finału. O tym zdecyduje czwartkowe starcie z Olimpiją Lublana.

Adrian Siemieniec uczynił z kryzysu broń

Niebawem z klubem pożegnać się może Mateusz Skrzypczak. Najnowsze informacje portalu Meczyki.pl sugerują, że piłkarz znalazł się w kręgu zainteresowań drużyn z Serie A. Wśród nich znalazło się m.in. Udinese, którego trenerem jest dobrze znany w Ekstraklasie – Kosta Runjaić. Źródło zaznacza, że w umowie 24-latka widnieje klauzula wykupu, a jej niska kwota przyciąga wielu zainteresowanych.

Tomasz Włodarczyk informuje, że transferu Skrzypczaka kibicie nie powinni spodziewać się w styczniu. Bardziej prawdopodobne jest, że zawodnik zmieni Jagiellonię na jeden z włoskich klubów dopiero po zakończeniu obecnego sezonu.

Skrzypczak do Jagiellonii przeniósł się latem 2022 roku z Lecha Poznań na zasadzie wolnego transferu. Od momentu dołączenia do Dumy Podlasia młody piłkarz zanotował wyraźny rozwój. Regularna gra na boiskach Ekstraklasy zaowocowała między innymi pierwszym powołaniem do reprezentacji Polski. Niestety 24-latek doznał kontuzji, przez co nie mógł być brany pod uwagę przez Michała Probierza.

W koszulce Jagiellonii łącznie Mateusz Skrzypczak uzbierał 78 spotkań, zdobywając w nich 5 bramek i notując jedną asystę. Umowa gracza z klubem wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku.