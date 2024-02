Śląsk Wrocław przedłużył kontrakt z obrońcą!

Aleks Petkov zostanie w Śląsku Wrocław do 2026 roku. Umowa reprezentanta Bułgarii została automatycznie przedłużona, po tym jak osiągnął wymagana liczbę spotkań - poinformował klub w swoich mediach społecznościowych.

Aleks Petkov zostanie w Śląsku Wrocław przynajmniej do sezonu 2025/2026

Umowa Bułgara została automatycznie przedłużona

24-latek trafił do Wrocławia na zasadzie wolnego transferu z Arda Kardzhali

Aleks Petkov w Śląsku Wrocław do 2026 roku

Śląsk Wrocław w środę wieczorem przekazał swoim fanom dobre wieści. Wicelider Ekstraklasy na portalu X poinformował, że umowa Aleksa Petkova została automatycznie przedłużona do czerwca 2026 roku. Wpływ ma na to fakt, że Bułgar osiągnął wymaganą liczbę meczów, która była zapisana w poprzednim kontrakcie.

Petkov do Wrocławia przeszedł z Arda Kardzhali przed sezonem 2023/2024. Łącznie wystąpił w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których może pochwalić się jedną asystą. Reprezentant Bułgarii po podpisaniu nowego kontraktu nie ukrywał, że cieszy się z powodu dłuższego pobytu na Dolnym Śląsku.

– Przychodziłem do Śląska z nadzieją, że to dobre miejsce do rozwoju i się nie myliłem. Cieszę się, że zostaje tutaj na dłużej. Mocno zżyłem się zarówno z kolegami z zespołu, jak i kibicami, na których zawsze można liczyć. Dam z siebie wszystko – powiedział Aleks Petkov klubowym mediom.