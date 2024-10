Magiera w ogniu krytyki. Wrocław podzielony w sprawie przyszłości trenera

Śląsk Wrocław obecnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Jak wskazuje tygodnik "Piłka Nożna", we wrocławskim magistracie zarysowały się dwie frakcje w kwestii zwolnienia Jacka Magiery.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Kryzys Śląska Wrocław. Czy Jacek Magiera wkrótce straci posadę?

W Śląsku Wrocław zbierają się czarne chmury nad trenerem Jackiem Magiery. Wicemistrzowie Polski nie przypominają zespołu z poprzedniego sezonu. W minioną sobotę drużyna z Dolnego Śląska była o krok od odniesienia premierowego zwycięstwa w bieżącej kampanii PKO Ekstraklasy. Wojskowi prowadzili w meczu wyjazdowym z Motorem Lublin aż do 83. minuty, ale w dramatycznej końcówce spotkania gospodarze zdołali zdobyć dwie bramki. Ostatecznie Śląsk przegrał (1:2).

Okazuje się, że we wrocławskim magistracie trwa intensywna debata na temat przyszłości Magiery oraz dyrektora sportowego Davida Baldy. Jak donosi tygodnik “Piłka Nożna”, w tej sprawie zarysowały się dwie wyraźne frakcje, które mają odmienne zdania, co do dalszej współpracy z obecnym sztabem.

Pierwsza grupa stoi na stanowisku, że Magiera i Balda powinni pozostać na swoich miejscach. Natomiast w drugiej frakcji cierpliwość powoli się kończy. To może doprowadzić do podjęcia drastycznych kroków w klubie w najbliższym czasie. Obie strony muszą znaleźć wspólny język, aby uniknąć zaostrzenia sytuacji.

Śląsk wywalczył zaledwie cztery punkty w ośmiu spotkaniach. Warto jednak zaznaczyć, że wrocławianie wciąż mają do rozegrania dwa zaległe mecze. Już w najbliższą niedzielę drużyna Magiery zmierzy się z Cracovią, a wynik tego starcia może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości trenera.