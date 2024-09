Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Patryk Klimala

Klimala na testach medycznych w Australii

Saga transferowa związana z odejściem Patryka Klimali ze Śląska Wrocław trwa od dobrych kilku tygodni. Przypomnijmy, napastnik został ściągnięty do klubu z myślą o rywalizacji z Erikiem Exposito, ale z każdym kolejnym meczem w PKO Ekstraklasie prezentował się coraz słabiej i w końcu został odsunięty od pierwszej drużyny. Nowy sezon rozpoczął już na stałe z drugą drużyną z myślą o tym, że uda się go sprzedać do innego klubu.

Umowa napastnika jest bowiem jedną z największych w zespole, przez co bardzo nieodpowiedzialnym, a nawet niegospodarnym byłoby pozostawienie tego zawodnika w rezerwach. Długo jednak w temacie transferu Klimali niewiele się działo. W ostatnim czasie jednak zainteresowanie jego usługami wyraził zespół Sydney FC.

Według informacji przekazanych przez serwis “Slasknet.com”, obecnie Patryk Klimala przebywa w Australii, gdzie odbywa właśnie testy medyczne przed podpisaniem umowy z właśnie Sydney FC. Już wcześniej mówiono o tym, że w przypadku 26-latka w grę wchodzi wypożyczenie.

W koszulce pierwszego zespołu Wojskowych Klimala rozegrał tylko 11 spotkań, w których zanotował jedną asystę.

Czytaj więcej: Podolski dla Goal.pl: Lepiej żegnać się teraz niż z 20-kilogramowym brzuchem