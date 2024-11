fot. Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun w Śląsku? To było możliwe

Śląsk Wrocław jest w tym sezonie najgorszą drużyną w Ekstraklasie. Fatalne wyniki poskutkowały trzęsieniem ziemi, do jakiego oficjalnie doszło we wtorek. Zwolnieni zostali trener Jacek Magiera oraz dyrektor sportowy David Balda. Obaj niedawno świętowali sukces, jakim było wicemistrzostwo Polski, lecz w ostatnim czasie przyczynili się do znacznie gorszej dyspozycji zespołu z Wrocławia. Tego pierwszego tymczasowo zastąpi duet Michał Hetel i Marcin Dymkowski, zaś nowym dyrektorem sportowym został Rafał Grodzicki.

Kilka miesięcy temu Śląsk Wrocław mógł zmienić właściciela. Zainteresowana kupieniem udziałów była firma Westminster Polska, lecz negocjacje nie potoczyły się w odpowiednim kierunku. Kibice nie byli zadowoleni z tego faktu, gdyż liczyli, że klub przejdzie w prywatne ręce. Dziennikarz Piotr Potępa zdradził, że firma Westminster Polska snuła bardzo ambitne plany – na nowego trenera Śląska chciała Marka Papszuna, z którym prowadzono rozmowy, gdy ten nie zdecydował się jeszcze na powrót do Rakowa Częstochowa. Drugim kandydatem był Aleksandar Vuković, obecny szkoleniowiec Piasta Gliwice.

Obiecałem Wam w weekend, że jak wyjaśni się przyszłość Jacka Magiery to napiszę co by było gdyby…



Informuję zatem jakie plany na @SlaskWroclawPl miała firma Westminster zanim miasto zaczęło odstawiać cyrk podczas negocjacji.



Prezesem byłby prawdopodobnie ktoś z trójki Jacek… — Piotr Potępa (@PiotrPotepa) November 12, 2024

Śląsk stał się jednym z głównych kandydatów do spadku z Ekstraklasy. Latem stracił Erika Exposito i Nahuela Leivę, czyli dwóch najważniejszych piłkarzy z ofensywy. Nie udało się ich zastąpić, co wpłynęło na fatalne wyniki. Po czternastu meczach wrocławianie mają na koncie dziewięć punktów i zajmują ostatnie miejsce w tabeli.