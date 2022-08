PressFocus Na zdjęciu: Patryk Makuch

Śląsk Wrocław zremisował z Cracovią (1:1) w meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla Pasów wynik otworzył Patryk Makuch, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Adrian Łyszczarz. Tym samym krakowianie zanotowali trzeci ligowy mecz z rzędu bez zwycięstwa.

Śląsk Wrocław podzielił się punktami z Cracovią (1:1)

Na trafienie Makucha odpowiedział jeszcze przed przerwą Łyszczarz

Dla Pasów to trzeci mecz z rzędu bez zwycięstwa

Podział punktów we Wrocławiu

Początek spotkania na stadionie we Wrocławiu był bardzo spokojny. Cracovia zdołała jednak swoją pierwszą groźną sytuację zamienić na bramkę. W rajd ruszył Benjamin Kallman i odegrał do Mathiasa Rasmussena. Ten przewrócił się i wydawało się, że zgubi piłkę, ale ta dotarła do Patryka Makucha, który zdobył swoją drugą bramkę w tym sezonie.

PATRYK MAKUCH! Drugi gol w tym sezonie napastnika @MKSCracoviaSSA i prowadzenie w meczu ze Śląskiem!



💻 Jak odpowie @SlaskWroclawPl?

Kwadrans później sporo do zarzucenia miał sobie Erik Exposito. Hiszpan otrzymał świetne dośrodkowanie, ale z bliska trafił wprost w bramkarza Pasów. Na szczęście dla napastnika Śląska Wrocław, arbiter dopatrzył się spalonego. Goście odpowiedzieli za sprawą Takuto Oshimy. Japończyk wpadł w pole karne i sprytnie uderzył, ale Michał Szromnik poradził sobie z tym strzałem.

Jeszcze przed przerwą gospodarze zdołali jednak wyrównać. Przeprowadzili akcję lewym skrzydłem, a Victor Garcia dostrzegł zupełnie niepilnowanego Adriana Łyszczarza. Polak złożył się do woleja i trafił wprost do siatki.

DO PRZERWY REMIS! 👏 Adrian Łyszczarz w ostatnich minutach pierwszej połowy doprowadza do remisu! 🔥



💻 Druga połowa @SlaskWroclawPl – @MKSCracoviaSSA już wkrótce

Po zmianie stron obie ekipy starały się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, ale brakowało klarownych okazji. W efekcie spotkanie zakończyło się remisem, który nie satysfakcjonuje żadnej z drużyn. Dla Cracovii to trzeci z rzędu mecz ligowy bez zwycięstwa.