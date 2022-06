fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Maciej Skorża w poniedziałek wieczorem podjął decyzję o tym, że musi rozstać się z Lechem Poznań. Powodem nagłej decyzji doświadczonego trenera miały być sprawy rodzinne. Sternicy Kolejorza są zatem w trakcie poszukiwania nowego trenera. Tymczasem w mediach już ruszyła giełda nazwisk.

Jak grom z jasnego nieba spadła nowina, że Maciej Skorża rozstaje się z Lechem Poznań

Doświadczony trener z powodu spraw rodzinnych podjął decyzję o rozstaniu z klubem z Bułgarskiej

W Kanale Sportowym i Prawdzie Futbolu już pojawiły się nazwiska potencjalnych kandydatów na nowego trenera Kolejorza

Lech przed trudnym wyborem

Maciej Skorża wrócił do Lecha Poznań i w 50 procentach zrealizował postawiony przed nim cel. Nie wygrał Pucharu Polski, ale sięgnął po mistrzostwo Polski. Jednocześnie przed Kolejorzem pojawiła się wizja gry w Lidze Mistrzów po ewentualnym przebrnięciu rund kwalifikacyjnych.

Ostatecznie Skorża nie spróbuje jednak po raz kolejny zrealizować swojego marzenia, którym jest możliwość prowadzenia drużyny w elitarnych rozgrywkach. Z powodu spraw rodzinnych 50-latek podjął decyzję o rozstaniu z klubem z Poznania.

Tymczasem na Kanale Sportowy i w Prawdzie Futbolu już zaczęły pojawiać się nazwiska, które mogą być rozważane przez sterników Lecha Poznań. W kontekście pracy w szeregach mistrzów Polski łączy się takich trenerów jak Nenad Bjelica, Marcin Brosz, czy Waldemar Fornalik.

Chorwacki trener w przeszłości prowadził już Lecha, z którym jednak nie wywalczył żadnego trofeum. Aktualnie prowadzi NK Osijek. 50-latek prowadził tę drużynę w 78 meczach, notując w nich 46 zwycięstw, 21 remisów i 11 porażek.

Kto faworytem na następcę Skorży?

Innym kandydatem jest Marcin Brosz, którego kandydatura w przeszłości była już rozpatrywana w kontekście w pracy w Lechu, ale bez skutku. Aktualnie były trener Górnika Zabrze jest związany z PZPN-em, będąc selekcjonerem reprezentacji Polski U-19. 49-latek był w tym roku łączony już z pracą ze Śląskiem Wrocław, ale weto nad tego typu rozwiązaniem mieli postawić działacze Polskiego Związku Piłki Nożnej i temat upadł.

Ciekawą opcją w kontekście pracy w Lechu mógłby być Waldemar Fornalik. Były selekcjoner reprezentacji Polski to trener, który zapracował na solidną pozycję w ligowych realiach. 59-latek ma umowę ważną z Piastem Gliwice do 2024 roku, ale nie ma to być przeszkoda dla sterników Kolejorza.

Roman Kołtoń z Prawdy Futbolu wymienił natomiast w dyskusji z czatem w swojej transmisji takich trenerów jak Michał Probierz, czy Piotr Nowak. Na dzisiaj wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższy poniedziałek Lech zacznie przygotowania do nowej kampanii pod okiem Rafała Janasa, który w ostatnim sezonie był asystentem Macieja Skorży.

