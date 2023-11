IMAGO / ALEKSANDRA KRZEMINSKA/400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Legia Warszawa nieco zwolniła obroty w ostatnich tygodniach

Po początkowym bardzo dobrym starcie w lidze, teraz jest słabiej

O sytuacji w swoim zespole mówi Kosta Runjaić

“Taki był październik”

Legia Warszawa ma za sobą całkiem udaną rundę jesienną. Zespół ze stolicy w dobiegającej końca pierwszej części sezonu spisał się bardzo dobrze na gruncie europejskim, a do tego przynajmniej przyzwoicie w ligowych zmaganiach. To może cieszyć, choć ostatnie tygodnie pokazały, że zespół przechodzi kryzys i trzeba znaleźć lekarstwo na powrót do gry i stylu z początku kampanii. Teraz o sytuacji w swoim zespole mówi trener Kosta Runjaić.

– Kryzys w październiku? Cóż, to trudne do wytłumaczenia. Spróbuję jednak to wszystko zbilansować i pokazać na przestrzeni kilku spotkań. Ze Stalą Mielec i Rakowem Częstochowa porażki nie powinny nam się przytrafić. Ze Śląskiem natomiast do przerwy było przyzwoicie i nawet mogliśmy prowadzić – powiedział szkoleniowiec na antenie “Prawdy Futbolu”.

– Z Jagiellonią Białystok rezultat również mógł być inny. To trudne do wytłumaczenia, a zaczęło się w Alkmaar. Brakowało wykorzystania sytuacji strzelecki. Trudno się obwiniać, bo po prostu taki był ten październik – dodał.

