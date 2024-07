fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Damian Rasak

Damian Rasak nie gryzł się w język po meczu Puszcza – Górnik

Górnik Zabrze w dwóch kolejkach ligowych wywalczył jak na razie punkt. Zdecydowanie z takie z takiego bilansu nie był zadowolony Damian Rasak. W meczu z Lechem Poznań ekipa Jana Urbana przegrała 0:2. Z kolei tydzień później podzieliła się punktami w spotkaniu z Puszczą Niepołomice, remisując 2:2. Piłkarz zabrzan w mocnych słowach skomentował tę rywalizację.

– To trzeci mecz dla nas z Puszczą Niepołomice i nie potrafimy zwyciężyć. Dla mnie to wstyd. Nie wygrać z takimi zespołami, które nie grają w piłkę, a kopią w piłkę, to po prostu wstyd nie wygrać. Mam takie ambicje i będę mówił otwarcie, że z takimi drużynami musimy wygrywać – mówił Rasak w rozmowie Łukaszem Hanakiem z serwisu Roosevelta81.

– Wolimy otwarte spotkania i takie wolą też kibice. Wiadomo jednak, że w Ekstraklasie mecze są różne. Tez takie jak to z Puszczą, gdy dany zespół się zamyka. Mimo wszystko nie potrafię sobie przypomnieć spotkania, gdy mieliśmy tak wiele sytuacji. Ważne jednak, że te okazje do bramki mamy. Po pierwszym meczu byłem mocno zaniepokojony naszą postawą, ale po drugim spotkaniu pojawił się lekki optymizm – kontynuował pomocnik Górnika.

Zabrzańska ekipa kolejne spotkanie rozegra już w najbliższy piątek. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Pogonią Szczecin. Będzie to pierwszy mecz Górnika w roli gospodarza w kampanii 2024/2025.

