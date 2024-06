PressFocus Na zdjęciu: Daniel Szelągowski

Daniel Szelągowski nie jest już piłkarzem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz mediów społecznościowych wystosował oficjalny komunikat informujący o rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy z Danielem Szelągowskim. Kontrakt 21-letniego prawego pomocnika obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku, ale już teraz wiemy, że ostatecznie nie zostanie wypełniony. To oznacza, że młodzieżowy reprezentant Polski do nowego klubu dołączy na zasadzie wolnego transferu.

Daniel Szelągowski odchodzi z Rakowa. Kontrakt z 21-letnim zawodnikiem został rozwiązany za porozumieniem stron.



👉 https://t.co/hDNxnZC5mH



"Szeli", dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze! 👊 pic.twitter.com/K9kxtO9W8D — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 8, 2024

Daniel Szelągowski do zespołu popularnych Medalików przeprowadził się w 2020 roku za 250 tysięcy euro z Korony Kielce, której jest wychowankiem. Pomocnik lub skrzydłowy w tym czasie dwa razy był wypożyczany do innych drużyn – występował w Warcie Poznań i Chojniczance Chojnice.

Dwudziestojednolatek w barwach Rakowa Częstochowa rozegrał łącznie 49 spotkań, strzelił 1 gola i zaliczył 2 asysty. Wciąż perspektywiczny zawodnik na Limanowskiego wygrał mistrzostwo Ekstraklasy (2022/2023), a także dwukrotnie sięgnął po Puchar Polski (2020/2021 oraz 2021/2022).

Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Daniela Szelągowskiego na około 100 tysięcy euro. Na razie nie wiadomo, gdzie swoją karierę będzie kontynuował urodzony w Kielcach piłkarz. Niewykluczone, że do swojego wychowanka odezwie się Korona, która rzutem na taśmę utrzymała się w elicie.