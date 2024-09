fot. Pressfocus Na zdjęciu: Radosław Kucharski i Dariusz Mioduski

Raków sprowadzi byłego pracownika Legii?

Raków Częstochowa pożegnał Samuela Cardenasa, który stanowisko dyrektora sportowego sprawował od grudnia 2023 roku. Prezes Piotr Obidziński zdradził, ze to sam 29-latek poprosił o rozwiązanie kontraktu po zakończeniu letniego okienka transferowego. Władze klubu nie próbowały przekonać do zmiany decyzji, więc rozstanie doszło do skutku.

Aktualnie trwają poszukiwania jego następcy. Portal Meczyki.pl informował, że głównym kandydatem jest Łukasz Masłowski, jeden z autorów sukcesu Jagiellonii Białystok, jakim było zdobycie mistrzostwa Polski. Ogromnym zwolennikiem jest zatrudnienia jest właściciel Rakowa Michał Świerczewski, który już w przeszłości próbował go zatrudnić. W jego umowie znajduje się niska klauzula wykupu, więc wszystko zależy od decyzji samego Masłowskiego.

Nie jest to jedyna opcja dla klubu z Częstochowy. Świerczewski chce, aby nowym dyrektorem sportowym był Polak z większym doświadczeniem. Jan Mazurek na łamach portalu Interia.pl wyjaśnia, że Raków od kilku miesięcy jest także w kontakcie z Radosławem Kucharskim. Miało już dojść kilkukrotnie do spotkań między stronami. 44-latek w przeszłości był pracownikiem Legii Warszawa – najpierw skautem i szefem tego działu, a później także dyrektorem sportowym. Z Legią rozstawał się w złych stosunkach, gdyż kibice traktowali go jako główny powód niepowodzeń. Z perspektywy czasu jego pracę w stolicy Polski ocenia się jednak dużo pozytywniej.

Aktualnie Kucharski pracuje w AEK-u Ateny, gdzie pełni funkcję dyrektora technicznego i wsparcia dla dyrektora sportowego. Kucharski utrzymuje dobre stosunki z trenerem Rakowa Markiem Papszunem.