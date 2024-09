Raków Częstochowa może być zadowolony, bowiem do treningów wraca Zoran Arsenić. Kapitan Medalików trenuje na razie indywidualnie.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Zoran Arsenić wraca do treningów indywidualnych

Raków Częstochowa w swoich mediach społecznościowych poinformował właśnie, że ich kapitan, czyli Zoran Arsenić po bardzo długiej przerwie rozpoczął treningi, na razie są to tylko indywidualne jednostki, ale zawsze coś. Środkowy obrońca, który przez ostatnie sezony był czołową postacią zespołu spod Jasnej Góry ma za sobą zabieg artroskopii stawu skokowego.

Do feralnej kontuzji w poprzednim sezonie Chorwat przeszedł operację i stopniowo – wraz z przebiegiem rehabilitacji – dochodzi do siebie. Trudno jednak prognozować, kiedy 30-latek będzie gotowy do gry, bowiem ostatnie spotkanie rozegrał 11 maja, więc cztery miesiące temu.

Ogólnie poprzedni sezon był dla stopera bardzo pechowy, bowiem na początku rozgrywek stracił kilka tygodni przez kontuzję palca, a dokładnie jego złamanie. W sumie w kampanii 2023/24 na boisku pojawił się 26 razy. W Rakowie na koncie ma 111 występów i dwa gole. Wcześniej grał m.in. dla Wisły Kraków i Jagiellonii Białystok. Jego obecna umowa z Medalikami wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. W Częstochowie wszyscy liczą na powrót swojego kapitana.

