Raków z nowym otwarciem. Prezes zapowiada historyczny moment

Raków Częstochowa w piątek ogłosi nowego sponsora klubu. Jak zapowiedział prezes Piotr Obidziński, będzie to historyczny moment. "Nie mogę zdradzić z jakiego powodu, ale naprawdę historyczny" - przekazał sternik Medalików.

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Obidziński

Historyczny moment w Rakowie, prezes zapowiada

Raków Częstochowa rozwija się na wielu polach. W kwestii piłkarskiej zespół, do którego wrócił Marek Papszun znów nawiązuje do najlepszych sezonów za jego kadencji i ma sporą szansę na mistrzostwo Polski, a nawet jeśli nie, to i tak powinien sobie zagwarantować prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów.

Poza tym klub rozwija się także na innych płaszczyznach. Można powiedzieć o dobrej sytuacji finansowej, rozwoju – ostatnio za transfer zapłacono w kryptowalutach – oraz rozbudowywaniu struktur. Nadal kuleje jednak kwestia infrastruktury, a właściwie stadionu Rakowa Częstochowa, który nie jest odpowiedni dla tak dużego klubu, który odnosi takie sukcesy.

Niemniej uznać można, że Medaliki cały czas idą do przodu na wielu polach, a wkrótce dojść ma do historycznego momentu, który zapowiedział na kanale Goal.pl w w programie “Nasz News” prezes Rakowa, Piotr Obidziński.

– W piątek o godzinie 13 mamy konferencję, na której zaprezentujemy nowego sponsora klubu. To będzie historyczny moment dla Rakowa. Nie mogę zdradzić z jakiego powodu, ale naprawdę historyczny i to z wielu powodów, nie jednego. To będzie ogłoszenie na wielką skalę w polskiej piłce – powiedział prezes Rakowa, Piotr Obidziński w programie “Nasz News” na kanale Goal.pl.

