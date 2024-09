Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Radomiak blisko transferu kolejnego portugalskojęzycznego gracza

Powiedzieć, że władze Radomiaka Radom bardzo lubią spoglądać w przypadku transferów w kierunku Portugalii, lub też szerzej krajów portugalskojęzycznych, to właściwie jak nie powiedzieć nic. Zieloni wręcz uwielbiają sprowadzać piłkarzy z tamtejszych zazwyczaj niższych lig i często wychodzi to z dość marnym skutkiem, choć przyznać trzeba, że są też od tego odstępstwa, jak chociażby jakiś czas temu Pedro Henrique.

Niemniej liczba obcokrajowców w zespole z Radomia jest olbrzymia, obecnie stanowią oni ponad 55 procent wszystkich graczy. To czołowy, choć nie najwyższy pod tym względem wynik w PKO Ekstraklasie. Wkrótce może się to jednak zmienić, bowiem według informacji przekazanych przez “A Bola”, Radomiak jest blisko finalizacji transferu niejakiego Joao Tavares z zespołu Estoril Praia. Jest to 22-letni napastnik rodem z Brazylii, który do tej pory występował tylko na poziomie zespołów młodzieżowych do lat 23 w obecnym klubie i lat 20 w Vasco da Gama. W dwóch meczach obecnego sezonu zdobył jednego gola i zanotował jedną asystę.

Klub z Ekstraklasy ma zapłacić za nowego napastnika stosunkowo niewiele, ale wysoki ma być procent od następnego transferu. Według dziennikarzy z Portugalii ma on wynosić aż 20 procent.

Czytaj więcej: Raków walczy o transfer napastnika. Ponad 1,2 miliona euro na stole