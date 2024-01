fot. Imago/Konrad Świerad Na zdjęciu: Oliwier Zych

Puszcza Niepołomice wypożyczyła na początku sezonu Oliwiera Zycha z Aston Villi

Aktualnie 19-latek przebywa w Birmingham, a beniaminek czeka na decyzję

Aston Villa może skorzystać z opcji skrócenia wypożyczenia

Puszcza obawia się poważnego osłabienia

Puszcza Niepołomice po kontuzji Kewina Komara znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Awaryjnie do beniaminka Ekstraklasy trafił Oliwier Zych, który został wypożyczony z Aston Villi. Umowa między klubami została zawarta do końca sezonu, natomiast przedstawiciel Premier League zastrzegł sobie prawo do skrócenia pobytu bramkarza w Niepołomicach.

W trakcie zimowej przerwy Zych wrócił do Birmingham, gdzie jest testowany przez sztab szkoleniowy. Prezes Puszczy Marek Bartoszek przyznaje, że czeka na decyzję Aston Villi. Ewentualna strata 19-latka byłaby bardzo bolesna, gdyż jesienią pokazał się ze świetnej strony.

– Oliwier wyleciał do Aston Villi, ale to było związane z naszymi ustaleniami z klubem z Birmingham, kiedy zawodnik do nas przychodził. Jeśli chodzi o Oliwiera, to decyzji na razie nie ma. Z tego, co wiem nieoficjalnie, kontuzjowany jest drugi bramkarz Aston Villi, więc pewnie to kwestia jego stanu zdrowia i ewentualnego zastąpienia go będzie miała wpływ na decyzję w sprawie Oliwiera.

– Nie ukrywam, że prosiliśmy angielski klub o informację do końca tygodnia, bo w przyszłym tygodniu rozpoczynamy te właściwe przygotowania. No i czekamy. Ale nawet jeśli Aston Villa poinformowałaby nas, że Oliwier może do nas wrócić za dwa czy trzy tygodnie, to też nie byłby problem. Zawodnik jest przecież cały czas w treningu, był już u nas – tłumaczy Bartoszek.

