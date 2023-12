IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Warta Poznań już od kliku sezonów gra na poziomie PKO Ekstraklasy

Zespół prowadzony przez Dawida Szulczka systematycznie się rozwija

Jednak wciąż nie można nazwać ich kimś więcej niż kandydatem do utrzymania

“Lubimy startować z roli underdoga”

Warta Poznań na poziomie PKO Ekstraklasy zadomowiła się już dość dobrze. Od momentu awansu w sezonie 2019/2020 klub z Wielkopolski cały czas daje radę utrzymać się w lidze, w której ma prawdopodobnie najsłabszy czysto piłkarsko skład oraz budżet. Duża w tym zasługa m.in. Dawida Szulczka, który potrafi urwać punkty każdemu, także tym dużo silniejszym, co pokazał wczorajszy mecz z Pogonią. O tym, jaka jest pozycji w lidze mówi Artur Meissner, prezes Warty.

– Lubimy startować z roli underdoga, ale my już nie do końca czujemy się jak ekstraklasowy kopciuszek. Zdążyliśmy poznać tę ligę. Znając mentalność i właściciela, i innych osób tworzących klub, lubimy zaskakiwać. Awans do Ekstraklasy przy jednym z najniższych budżetów w I lidze był czymś niesamowitym, rozpierała nas duma. Pokazaliśmy, że rzeczy niemożliwe nie istnieją. W pierwszym roku w elicie byliśmy skazywani na pożarcie, a zajęliśmy piąte miejsce i otarliśmy się o europejskie puchary – powiedział nowy prezes w rozmowie z “Weszło”.

– Właściciel czasami żartuje, że jeśli kurs na nas u bukmacherów jest zbyt niski, to niedobrze, to znaczy, że coś jest nie tak i możemy poczuć się uśpieni – dodał.

