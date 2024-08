Niepewna przyszłość Johna Yeboaha w Rakowie. “Będzie zależna od bardzo wielu czynników”

PressFocus Na zdjęciu: John Yeboah

Co dalej z Johnem Yeboahem w Rakowie Częstochowa?

Raków Częstochowa w zeszłym roku pozyskał Johna Yeboaha ze Śląska Wrocław za 1,5 mln euro. Ekwadorski piłkarz mógł uznać sezon 2023/24 w PKO Ekstraklasie za dosyć udany. Strzelił trzy gole i dorzucił pięć asyst w 30 meczach. W lipcu poleciał na Copa America i dotarł ze swoją reprezentacją do ćwierćfinału, ulegając Argentynie w konkursie rzutów karnych. W sumie podczas turnieju spędził na boisku ponad 100 minut i zanotował asystę przeciwko Albicelestes.

24-letni pomocnik wrócił do Częstochowy. Marek Papszun w obecnym sezonie nie znalazł miejsca w kadrze meczowej dla Yeboaha. Uważa się, że piłkarz próbuje wymusić transfer. W miniony weekend miał wystąpić w czwartoligowych rezerwach Medalików z Podbeskidziem II Bielsko-Biała, ale wcześniej zgłosił on problemy zdrowotne. Warto wspomnieć, że pod Jasną Górą jest on związany umową do końca czerwca 2026 roku.

Piotr Obidziński w wywiadzie dla “Przeglądu Sportowego Onet” podzielił się aktualnymi informacjami o sytuacji Yeboaha. Podkreślił, że zawodnik powraca do pełni sił po intensywnym okresie gry za oceanem i zgłoszonym niedawno urazie.

– Przeprowadzamy bardzo dokładną ich diagnostykę. Chcemy, by wrócił do odpowiedniej dyspozycji przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka odniesienia kontuzji. Jego przyszłość będzie zależna od bardzo wielu czynników. Mam tu na myśli zarówno jego dopasowanie się do filozofii drużyny, jak i sytuację na rynku transferowym – dodał prezes Rakowa.