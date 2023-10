fot. Imago / Michał Chwieduk / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Adam Matysek

Górnik Zabrze ostatnio musi zmagać się z kłopotami dotyczącymi płynności finansowej w klubie

Prezes klubu Adam Matysek w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim opowiedział między innymi o trudnościach związanych z poszukiwaniem nowych sponsorów

Kibice 14-krotnego mistrza Polski zinterpretowali słowa sternika Górnika jako obwinianie ich winą za brak nowych dobrodziei w klubie. Były one odniesieniem do transparentów, które pojawiały się na trybunach Arena Zabrze w trakcie meczów zabrzańskiej ekipy

Adam Matysek o nieprzychylnych transparentach na trybunach

Górnik Zabrze w trakcie minionego weekendu pokonał Raków Częstochowa (2:1) w spotkaniu 12. kolejki PKO Ekstraklasy. W starciu z mistrzem Polski drużyna Jana Urbana zagrała bardzo zdyscyplinowanie. Niemniej ostatnio kwestie stricte sportowe schodzą w kontekście klubu z Roosevelta na dalszy plan. Większy niepokój budzi brak sprowadzonych sponsorów do Górnika i zaległości finansowe względem zawodników, które według dziennikarza Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego Onet sięgały dwóch miesięcy. Ostatnio miały jednak w pewnej części zostać uregulowane.

Tymczasem w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim prezes klubu Adam Matysek wypowiedział słowa, które nie spodobały się kibicom. Odniósł się do transparentów, których adresatami są władze Miasta Zabrze. – One nie pomagają, bo sponsorzy i inwestorzy od razu myślą: “Po co mi to, jak za kilka miesięcy będą tak krzyczeć na mnie?”. A jeśli pyta pan o moje odczucia: ratuje mnie to, że byłem piłkarzem. Często miałem w Bundeslidze za plecami sektory, które mnie obrażały przy każdym dotknięciu piłki. Ale to nie jest tak, że wszystko po mnie spływa. Rozmawiam o tym z rodziną. Jakoś sobie z tym wszystkim jednak radzę – rzekł sternik 14-krotnych mistrzów Polski w rozmowie z dziennikarzem Rafałem Musiołem.

W komentarzach na X (dawniej Twitter) zawrzało po tej wypowiedzi. Fan @brodaty_chris nie szczędził krytycznych słów, odnosząc się do samej wypowiedzi Matyska. “Jakim z***** trzeba być, aby zwalać na kibiców problemy ze ściągnięciem sponsorów. Żaden transparent ani przyśpiewki nigdy nie uderzały w sponsorów” – przekonywał.

Tymczasem kibic @wajwa wziął w obronę Lukasa Podolskiego. “Co za żałosne typy. Wyjazd, a nie nam Poldiego przeganiać” – napisał.

W najbliższy piątek zabrzańska drużyna zmierzy się na wyjeździe z ŁKS-em w ramach 13. kolejki PKO Ekstraklasy. Mecz zacznie się o godzinie 20:30.

