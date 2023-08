Imago/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Bartosz Kapustka od początku sezonu boryka się z problemami zdrowotnymi

Pomocnik do tej pory spędził na murawie jedynie 19 minut w spotkaniu z Ruchem Chorzów

Mateusz Borek przekazał, że stan zdrowia 26-latka wciąż jest niewiadomą

Wydłuża się czas absencji Bartosza Kapustki

Bartosz Kapustka lwią część sezonu 2023/24 spędził oglądając poczynania zawodników Legii Warszawa z perspektywy ławki rezerwowych. Pomocnikwciąż nie jest w pełni zdrowy, a trener Kosta Runjaić nie chce ryzykować zdrowia 26-latka.

Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego przekazał najnowsze wieści na temat stanu zdrowia Kapustki. Zdaniem dziennikarza, nie jest z nim dobrze.

– Byliśmy przekonani parę miesięcy temu, kiedy Legia przedłużała o następne lata kontrakt z Bartoszem Kapustką, że to będzie fundament zespołu. Sytuacja jest dramatyczna. Chłopak wrócił do treningów, ale go nadal boli. Miał wycięte chyba 70 procent łąkotki z kolana, w którym zerwał więzadło. Ostatnio był na zabiegu i dalej walczy z bólem. Nie wiadomo, kiedy wróci do gry – stwierdził dziennikarz.

W ubiegłym sezonie Bartosz Kapustka pełnił istotną rolę w układance trenera Runjaicia. Problemy zdrowotne 26-latka to zdecydowanie spory problem dla sztabu szkoleniowego Wojskowych.

