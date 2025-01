Pogoń Szczecin wydała oficjalny komunikat ws. przejęcia klubu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Alex Haditaghi nie zostanie właścicielem Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin mogła zostać przejęta przez kanadyjskiego inwestora Alexa Haditaghiema. O sprawie jako pierwszy informował Piotr Koźmiński na łamach naszego serwisu. W pewnym momencie mogło się wydawać, że rozmowy są zaawansowane, jednak sprawa szybko napotkała na poważne komplikacje i ewentualna zmiana właściciela stanęła pod dużym znakiem zapytania.

1 stycznia Piotr Koźmiński przekazał, że Haditaghi poinformował szefostwo klubu i jego głównych kredytodawców, że nie będzie prowadził dalszych kroków odnośnie przejęcia Pogoni. Teraz te informacje w oficjalnym komunikacie potwierdził również szczeciński klub.

– Zarząd Pogoń Szczecin S.A. (”Klub”) w imieniu własnym oraz w imieniu wierzycieli Klubu z tytułu pożyczek długoterminowych po raz drugi oświadcza, iż Klub oraz wszyscy jego wierzyciele ostatecznie odrzucili możliwość współpracy z Panem Alexem Haditaghim – czytamy. Pełną treść komunikatu można przeczytać między innymi na oficjalnym profilu klubu w serwisie “X”.

Tym samym temat przejęcia Pogoni Szczecin przez Alexa Haditaghiema stał się już nieaktualny, a rozmowy zakończyły się fiaskiem.

Pogoń Szczecin po 18. kolejkach PKO Ekstraklasy zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli. Do lidera rozgrywek, Lecha Poznań, Portowcy tracą na tym etapie rozgrywek aż jedenaście punktów i nic nie wskazuje na to, by w trwającej kampanii liczyli się w walce o najwyższe cele.

