Pogoń Szczecin opublikowała list otwarty kierowany do kibiców. Portowcy namawiają w nim do zaszczepienia się przeciw Covid-19 i rozważają wprowadzenie własnych zasad odnośnie wpuszczania kibiców na swój stadion w rundzie wiosennej.

Pogoń Szczecin opublikowała list otwarty do fanów. Dotyczy on trwającej pandemii koronawirusa. Portowcy zaznaczają, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż jeszcze przed pierwszym domowym meczem z Zagłębiem Lubin rząd może wprowadzić ograniczenia. Nietrudno się domyślić, że owe ograniczenia dotyczyć będą ograniczonego lub całkowicie zakazanego wpuszczania na stadiony osób niezaszczepionych. Dlatego też Pogoń Szczecin zachęca swoich kibiców do zaszczepienia się przeciwko Covid-19. Ponadto klub ostrzega, że jeśli rząd sam nie wprowadzi wspomnianych ograniczeń, Portowcy rozważają powołanie do życia własnych zasad. Według nich na stadion przy ul. Twardowskiego wejść będą mogły tylko osoby mogące wylegitymować się ważnym certyfikatem szczepienia, ozdrowieńcy albo takie, które wykonały odpowiedni test maksymalnie 48 godzin przed meczem.

“Zdrowie kibiców naszego klubu jest dla nas kwestią absolutnie priorytetową. Nie możemy i nie chcemy brać na swoje sumienie tragedii osób, które bez zastosowania środków prewencyjnych w sposób znacznie większy byłyby narażone na zarażenie się wirusem COVID-19, a co za tym idzie, na najgorsze z możliwych konsekwencji zachorowania” – możemy przeczytać w liście podpisanym przez prezesa, wiceprezesa i dwóch członków zarządu.

Pogoń jest obecnie wiceliderem Ekstraklasy. Rundę wiosenną rozpocznie od wyjazdowego starcia z Piastem Gliwice.

