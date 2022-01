PressFocus Na zdjęciu: Mahir Emreli

Legia Warszawa opublikowała komunikat w sprawie Mahira Emreliego. Przypomnijmy, że Azerbejdżanin od dłuższego czasu przebywa poza klubem i chce rozwiązać kontrakt z winy Wojskowych. Ci nawołują napastnika do powrotu do obowiązków.

Mahir Emreli chce odejść z Legii Warszawa po incydencie, do jakiego doszło po meczu z Wisłą Płock

Azerbejdżanin odmówił powrotu do pracy w klubie i liczy na rozwiązanie kontraktu z winy Wojskowych

Mistrzowie Polski opublikowali komunikat, w którym nakłaniają napastnika do powrotu do obowiązków

“Legia dąży do porozumienia i prowadzi rozmowy z Emrelim”

Mahir Emreli wciąż odmawia pełnienia swoich obowiązków w roli piłkarza Legii Warszawa. Na początku stycznia Azerbejdżanin poinformował Wojskowych, że zamierza wejść na drogę prawną i rozwiązać wiążący go kontrakt z winy klubu. To zachowanie jest pokłosiem sytuacji z grudnia, gdy napastnik – wraz z innymi zawodnikami – został zaatakowany przez kibiców Legii po spotkaniu z Wisłą Płock. 24-latek uważa, że po tak traumatycznym przeżyciu nie jest w stanie dalej pełnić obowiązków piłkarza mistrzów Polski. Emreli nie zabrał się z zespołem na zgrupowanie do Dubaju, gdzie Wojskowi przygotowują się do rundy wiosennej. Klub w środę wystosował komunikat w tej sprawie.

“Informujemy, że Mahir Emreli ma obowiązujący kontrakt i jest zawodnikiem klubu. Legia wielokrotnie wzywała zawodnika do powrotu do klubu i ponownego wykonywania obowiązków wynikających z kontraktu, jak również oferowała zawodnikowi wszelkie niezbędne wsparcie. Klub cały czas dąży do porozumienia i prowadzi rozmowy z zawodnikiem oraz jego przedstawicielami” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie Legii.

Emreli trafił do stolicy tego lata. Z jedenastoma strzelonymi bramkami we wszystkich rozgrywkach jest najlepszym strzelcem Wojskowych w bieżącym sezonie.

