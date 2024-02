Piłkarze Górnika Zabrze odmówili wyjścia na piątkowy trening. To forma strajku związana z zaległymi wypłatami - donosi "WP Sportowe Fakty".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Piłkarze Górnika Zabrze nie wyszli na piątkowy trening

Domagają się spłaty zaległości, które sięgają już dwóch miesięcy

W szatni narasta frustracja związana z zarządzaniem klubem

Bunt piłkarzy Górnika. Nie wyszli na trening

Górnik Zabrze rozpoczął rundę wiosenną z prawdziwym przytupem. Pomimo sprzedaży najlepszego strzelca, czyli Daisuke Yokoty, trener Jan Urban zdołał odpowiednio ułożyć zespół i po wznowieniu rozgrywek sięgnąć w dwóch pierwszych meczach po komplet punktów. Choć na murawie wszystko układa się dobrze, spore problemy znów są w gabinetach.

“WP Sportowe Fakty” donosi, że piłkarze Górnika Zabrze od dwóch miesięcy nie otrzymują wynagrodzenia. Powoduje to ogromną frustrację w szatni, która urosła do tego stopnia, że w piątek zespół nie wyszedł na zaplanowany trening. To forma strajku wobec nieodpowiedzialnego zarządzania klubem.

Zawodnicy Górnika domagają się spłaty zaległości. Rzecznik klubu zaznaczał jakiś czas temu, że brak płynności finansowej wynika z opóźnienia zapłaty Gentu za transfer Yokoty. Zabrzanom udało się go sprzedaż za kwotę aż dwóch milionów euro.

Najbliższy mecz Górnika odbędzie się już w niedzielę. Zagra on na wyjeździe z Widzewem Łódź.

