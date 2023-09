Miha Blazić doznał urazu podczas meczu eliminacji EURO 2024. Jednak, jak się okazuje nie jest to nic poważnego i bardzo możliwe, że zawodnik będzie gotowy do gry na najbliższe starcie Lecha Poznań w PKO Ekstraklasie.

IMAGO / Maciej Figielek / Newspix Na zdjęciu: Miha Blazic

Blazic doznał urazu w meczu z San Marino

Zawodnik Lecha został zmieniony już w 13. minucie meczu

Blazić będzie gotowy na mecz z Wartą

Miha Blazić spędził na boisku jedynie trzynaście minut podczas niedzielnego meczu Słowenii z San Marino w eliminacjach EURO 2024. Zawodnik Lecha musiał zostać zmieniony już na początku spotkania po groźnie wyglądającym ataku rywala na jego nogi.

– Kontaktowaliśmy się jeszcze w niedzielę wieczorem z naszym zawodnikiem. Na szczęście, nie doszło do żadnych uszkodzeń mięśni czy ścięgien. Miha ma rozcięcie na skórze i to miejsce jest mocno poobijane. Po 2-3 dniach odpoczynku powinien wrócić do treningów i być gotowy na nasze najbliższe spotkanie – informuje na łamach LechPoznan.pl profesor Krzysztof Pawlaczyk, szef sztabu medycznego Kolejorza.

Lech Poznań kolejny mecz ligowy rozegra w najbliższą niedzielę. Rywalem Kolejorza będzie Warta. Mecz derbowy rozpocznie się o godzinie 17:30.

