PressFocus Na zdjęciu: Luis Miguel

Piast Gliwice przegrał u siebie z Wartą Poznań (0:2). Wynik otworzył Luis Miguel, a w drugiej połowie ustalił go Dimitrios Stavropoulos. Tym samym Piastunki wciąż nie zanotowały zwycięstwa pod wodzą trenera Vukovicia.

Piast Gliwice przegrał u siebie z Wartą Poznań (0:2)

Bramki dla gości zdobyli Luis Miguel i Dimitrios Stavropoulos

Piastunki pozostają w strefie spadkowej i wciąż nie zanotowały zwycięstwa pod wodzą trenera Vukovicia

Warta wywiozła komplet punktów ze stadionu Piasta

Piast Gliwice w sobotnim meczu poszukiwał dwóch rzeczy. Po pierwsze, Piastunki chciały zanotować wreszcie zwycięstwo pod wodzą nowego trenera. Druga kwestia wynika zaś z pierwszej; ewentualne trzy punkty pomogłyby wydostać się ze strefy spadkowej. Długo jednak czekaliśmy na ich klarowne okazje w starciu z Wartą Poznań. Pierwsza miała miejsce tuż przed upływem półgodziny gry. Gabriel Kirejczyk wystawił piłkę z prawego skrzydła Michałowi Chrapkowi, a ten uderzył technicznie, ale strzał odbił się od poprzeczki. A po chwili było już 1:0 dla gości. Mozolnie budowana akcja przeniosła się na prawe skrzydło. Tam Kajetan Szmyt precyzyjnie wrzucił w pole karne, a Luis Miguel głową wyprowadził Wartę na prowadzenie.

Piękna akcja @WartaPoznan! Szmyt do Miguela Luisa i mamy prowadzenie poznaniaków w Gliwicach! 🔥



📺Mecz #PIAWAR trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/ycvhUFkxZZ pic.twitter.com/rb3gC6EsfV — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 5, 2022

Piastowi z trudem przychodziło szukanie wyrównania. Dopiero po zmianie stron ujrzeliśmy kolejny groźny strzał – i to ponownie w wykonaniu poznaniaków. Adam Zrelak starał się dośrodkować z lewej strony, ale z wrzutki wyszedł centrostrzał, który trafił w poprzeczkę.

W ostatnich 30 minutach gliwiczanie ruszyli mocniej do przodu, ale nie udało im się trafić do siatki. Z kolei gościom przyszło to bez większego trudu. W 80. minucie Zrelak dośrodkował z rzutu rożnego do Dimitriosa Stavropoulosa, a ten głową ustalił wynik na 2:0.

Sytuacja Piasta staje się coraz bardziej skomplikowana. Zespół traci do bezpiecznego miejsca zaledwie punkt, ale reszta walczących o utrzymanie drużyn dopiero rozegra swoje mecze w trwającej kolejce. Z kolei zwycięstwo Warty sprawia, że poznaniacy są już zaledwie o jedno oczko od strefy europejskich pucharów.