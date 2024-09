Piast Gliwice wciąż na ligowym podium po meczu z Puszczą Niepołomice [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Tomasiewicz

Podział punktów w Gliwicach

Piłkarze Piasta Gliwice po rozegraniu siedmiu meczów w PKO Ekstraklasie zajmowali najniższe miejscu na podium. Aleksandar Vuković w końcówce letniego okienka transferowego stracił Ariela Mosóra i Michela Ameyawa. Obaj zawodnicy przenieśli się do Rakowa Częstochowa. Serbski szkoleniowiec przyznał, że odejście tych piłkarzy to znacząca strata dla jego zespołu. Puszcza Niepołomice po słabym starcie rozgrywek zdołała w czterech ostatnich meczach zainkasować sześć punktów. Dzięki temu zespół Tomasza Tułacza oddalił się od strefy spadkowej.

Pierwsza połowa meczu Puszczy z Piastem nie obfitowała w wiele emocji. W 34. minucie Mateusz Radecki dał gospodarzom chwilową radość, gdy po dośrodkowaniu Dawida Abramowicza wpakował piłkę głową do siatki. Jednak gol nie został uznany, ponieważ ofensywny pomocnik znalazł się na pozycji spalonej, co potwierdziła analiza VAR. Radecki po chwili nie był wstanie kontynuować gry z powodu urazu i Tułacz w miejsce 31-latka wprowadził Mateusza Stępnia.

Druga połowa meczu długo nie przynosiła znaczącej zmiany w przebiegu spotkania. Obie drużyny miały trudności z kreowaniem groźnych sytuacji. W końcu goście wyszli na prowadzenie w 66. minucie. Piotr Mroziński popisał się doskonałym strzałem bez przyjęcia, po precyzyjnym podaniu Michaila Kosidisa. Bramkarz Piasta, Frantisek Plach nie miał żadnych szans na obronę tego bezbłędnego uderzenia.

W 70. minucie sędzia po analizie VAR wskazał na jedenasty metr po tym, jak Kosidis odbił futbolówkę ręką. Do rzutu karnego podszedł Michał Chrapek i doprowadził do wyrównania w Gliwicach. Ostatecznie Piast z Puszczą podzieliły się punktami, kończąc spotkanie remisem (1:1). Dla Żubrów to piąty remis w sezonie. Piastunki w następnej serii gier zmierzą się z Widzewem Łódź, zaś ekipa Tułacza spotka się z Cracovią.

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice 1:1 (0:0)

0:1 Piotr Mroziński 66′

1:1 Michał Chrapek 72′ (k)