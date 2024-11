Pięć goli w meczu Piast – Motor, show Mraza

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor z drugą z rzędu wygraną

Motor Lublin miał plan, aby udanie wejść w długi weekend, chcąc pokonać gliwickiego Piasta w PKO BP Ekstraklasie. Zadanie nie było jednak łatwe. Niebiesko-czerwoni przyzwyczaili, że w ostatnim czasie nie przegrywali. Zatem zapowiadała się ciekawa potyczka na arenie przy ulicy Okrzei.

Dar z niebios dla polskiej piłki

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać, bo już w ósmej minucie wynik rywalizacji otworzył Samuel Mraz. Słowak wykorzystał podaniem Bartosza Wolskiego. Radość w szeregach gości z korzystnego wyniku trwała do 37 minuty. Wówczas do wyrównania doprowadził Miłosz Szczepański, kierując piłkę do siatki na leżąco. Niemniej ostatnie słowo w pierwszej części gry należało do Mraza, który strzałem z lewej nogi w 38. minucie wyprowadził na prowadzenie Motor.

Po zmianie stron tez nie brakowało goli na stadionie w Gliwicach. Piast drugi raz w meczu doprowadził do remisu. Fabian Piasek zdobył bramkę na 2:2 w 70. minucie. To jednak nie zatrzymało gości. Motor za sprawą swojego superstrzelca ustalił wynik rywalizacji kwadrans przed zakończeniem spotkania. Mraz trzeci raz w meczu pokonał golkipera rywali, zapewniając lublinianom cenne zwycięstwo.

Ekipa z Gliwic po reprezentacyjnej przerwie pierwsze spotkanie rozegra 24 listopada. Zmierzy się wówczas z Górnikiem Zabrze. Z kolei Motor ponownie w roli gościa zagra z Zagłębiem Lubin.

Piast Gliwice – Motor Lublin 2:3 (1:2)

0:1 Samuel Mraz 8′

1:1 Miłosz Szczepański 37′

1:2 Samuel Mraz 38′

2:2 Fabian Piasecki 70′

2:3 Samuel Mraz 75′

