fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów rozbił Chrobrego Głogów

Ruch Chorzów przystępował do potyczki z Chrobrym Głogów, chcąc odnieść piąte z rzędu zwycięstwo, co na poziomie 1 Ligi po raz ostatni udało się Niebieskim dawno temu, bo w sezonie 2006/2007 roku. Później tylko świetna ekipa Jana Kociana w 2014 roku była zdolna do dokonania czegoś podobnego w Chorzowie, gdy 14-krotny mistrz Polski rywalizował w Ekstraklasie. Pomarańczowi natomiast w ostatnich tygodniach nie rozpieszczają, co według mediów może zwiastować zmianę szkoleniowca. Samuel Szczygielski z Meczyków przekazywał, że Piotra Plewnię może zastąpić Maciej Bartoszek.

W pierwszej odsłonie gospodarze urządzili sobie festiwal strzelecki. Ekipa z Chorzowa już w drugiej minucie otworzyła rezultat rywalizacji. Fatalny błąd defensywy głogowian wykorzystał Miłosz Kozak. 27-latek zdobył swoją pierwszą bramkę w tej kampanii w Betclic 1. Lidze. Na jednym trafieniu Niebiescy nie poprzestali. Gol na 2:0 opadł w 14. minucie. Tym razem na uderzenie sprzed pola karnego pozwolił sobie Szymon Szymański. Po jego próbie jednak tor lotu piłki zmienił Soma Novothny i Dawid Arndt ponownie został zmuszony do kapitulacji.

Niebiescy nie zwalniają tempa

Jeszcze przed przerwą kolejne bramki dla Ruchu dołożyli Mo Mezghrani i Denis Ventura. Pierwszy popisał się kapitalnym uderzeniem z woleja, a Słowak wykorzystał ospałość obrony rywali i z bliska skierował piłkę do siatki. Tym samym na przerwę zespół Dawida Szulczka schodził z konkretną zaliczką, co już dawno nie miało miejsca.

Po zmianie stron ekipa z Chorzowa dołożył jeszcze jednego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się Jakub Myszor. Wypożyczony z Rakowa Częstochowa zawodnik zanotował premierowe trafienie w lidze w tym sezonie. Do końca zawodów rezultat nie uległ zmianie. W następnej kolejce Niebiescy zmierzy się na wyjeździe z Polonią Warszawa. Z kolei Chrobry zagra u siebie za tydzień z Wisłą Kraków.

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów 5:0 (4:0)

1:0 Miłosz Kozak 2′

2:0 Soma Novothny 14′

3:0 Mo Mezghrani 19′

4:0 Denis Ventura 26′

5:0 Jakub Myszor 75′