Arkadiusz Pyrka miał dwie konkretne opcje na transfer

Piast Gliwice w tej kampanii koncentruje się na tym, aby jak najszybciej wywalczyć 40 punktów w PKO BP Ekstraklasie. Tymczasem ciekawe wieści w Meczykach pojawiły się na temat Arkadiusza Pyrki. Defensor ma kontrakt ze Ślązakami ważny do końca sezonu i nikłe szanse na grę. Mimo wszystko Piast ma konkretne oczekiwania za gracza.

Źródło przekazało, że ostatnio zainteresowanie zawodnikiem wykazały Górnik Zabrze i Widzew Łódź. Każda z ekip miała plan, aby wypożyczyć piłkarza. Klub z Gliwic oczekiwał jednak za takie rozwiązanie 250 tysięcy złotych, co finalnie skutkowało tym, że temat ostygł. Zatem na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że do końca trwającej kampanii piłkarz nie będzie miał okazji do gry, co komplikuje jego sytuację przed mistrzostwami Europy do lat 21.

Latem piłkarz może natomiast na zasadzie wolnego transferu zakotwiczyć w Rakowie Częstochowa, który według Meczyków jest faworytem do pozyskania piłkarza z polskich klubów. Chociaż chętne na transfer z udziałem 22-latka są też ekipy zagraniczne.

Pyrka trafił do Piasta w sierpniu 2020 roku ze Znicza Pruszków. Jak na razie młodzieżowy reprezentant Polski w szeregach Niebiesko-czerwonych wystąpił łącznie w 155 spotkaniach. Strzelił w nich osiem goli i zaliczył również dziewięć kluczowych podań. Na dzisiaj rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie dwóch milionów euro. Jego miejsce w ekipie z Gliwic ma natomiast zająć Akim Zedadka, który dołączył do Piasta w trakcie trwającego okna transferowego.