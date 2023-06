IMAGO / Jakub Ziemianin / 400mm.pl / Newspix.pl Na zdjęciu: Patryk Kun

Legia Warszawa potwierdziła sprowadzenie Patryka Kuna

Wahadłowy ostatnich pięć lat spędził w Rakowie Częstochowa

28-letni piłkarz przyznał, że potrzebuje nowych wyzwań

“To kolejny krok do przodu w mojej karierze”

Patryk Kun podczas letniego okienka na zasadzie wolnego transferu przeszedł z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa. Reprezentant Polski stwierdził, że przeprowadził się na Łazienkowską, aby wygrywać trofea, a jako jeden z powodów swojej decyzji o zmianie otoczenia podał chęć podjęcia nowego wyzwania.

– Przyszedłem do Legii, żeby wygrywać trofea. Patrząc wstecz kilkanaście lat, Legia jest najbardziej utytułowanym i najbardziej medialnym klubem w Polsce. To kolejny krok do przodu w mojej karierze. Chcę się rozwijać, wiem, że mogę jeszcze to zrobić i chcę stać się lepszym zawodnikiem. Przez pięć lat byłem w Rakowie Częstochowa. Potrzebuję nowych wyzwań, nowych możliwości, a Legia jest idealnym miejscem do tego – mówi Patryk Kun cytowany przez oficjalne media warszawskiego zespołu.

– Wejście do nowej szatni po pięciu latach to coś innego. Mam nadzieję, że szybko złapię kontakt z kolegami. Kojarzymy i znamy się z boiska, jest o tyle łatwiej, że nić porozumienia jest od początku i z każdym dniem będzie lepiej. Legia była na topie przez ostatnie lata i każdy piłkarz chciałby w niej grać – dodał były piłkarz Rakowa Częstochowa.