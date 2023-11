Marek Papszun to jeden z tych trenerów, który budzi ogromne zainteresowanie. Wygrał mistrzostwo Ekstraklasy i Puchary Polski z Rakowem Częstochowa. Aktualnie jest bez zatrudnienia. Tymczasem udzielił ciekawego wywiadu serwisowi EkstraTrener.pl.

fot. Imago / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun to trener, odnoszący duże sukcesy w ostatnich latach

49-latek wziął ostatnio udział w ciekawej rozmowie dla serwisu EkstraTrener.pl

Doświadczony szkoleniowiec opowiedział między innymi o swoim planie na grę i jak kompletuje sztab

Były trener Rakowa wprost też powiedział, że zawsze ustala konkretne zasady współpracy zawodnikami

Papszun o kluczach do sukcesu

Marek Papszun łączony był w ostatnich miesiącach z pracą nie tylko w różnych klubach, ale także z reprezentacją Czech. Jak na razie medialne doniesienia nie mają przełożenia na rzeczywistość. Tymczasem w rozmowie z Przemysławem Mamczakiem z EkstraTrener.pl były trener Rakowa Częstochowa zabrał głos na temat swojego warsztatu i priorytetów.

– W grze należy zrozumieć, co z czego wynika. Nigdy w żaden sposób nie narzucaliśmy zawodnikom żadnego schematu. Dawaliśmy narzędzia do rozwiązywania sytuacji, a zawodnicy musieli sami podejmować decyzje. Struktura i sposób poruszania na pewno im to ułatwiały, szczególnie w dynamicznych momentach meczu – mówił Papszun cytowany przez profil EkstraTrener.pl na X.

Doświadczony szkoleniowiec opowiedział też, na co zwraca uwagę przy kompletowaniu sztabu szkoleniowego. – Najważniejsze w doborze sztabu są dla mnie kompetencje. Musisz umieć i musisz wiedzieć jak wykonywać swoją pracę. Kolejnym aspektem będą wartości, jakie prezentujesz. Najważniejsze dla mnie są uczciwość, sprawiedliwość, lojalność i pracowitość – przekonywał Papszun.

Były trener Rakowa podkreślił również, że dużą wagę przywiązuje do zasad. Wprost przekazał, że ustali je na początku swojej pracy w każdym miejscu. – W każdym zespole, w którym się pojawię, jednym z pierwszych kroków będzie ustalenie zasad. Jak zawodnicy powinni zachowywać się poza boiskiem, jak na boisku, czego będę od nich wymagał. Po określeniu jasnych zasad zawodnik sam zdecyduje, czy to mu pasuje. Jeśli tak, będzie musiał się ich trzymać i je respektować – mówił Papszun.