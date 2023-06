fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun po latach zakończył współpracę z Rakowem Częstochowa

Kolejny krok w jego trenerskiej karierze nie jest jeszcze znany

Szkoleniowiec związał się z zagraniczną agencją

“Wszystko jest otwarte”

Marek Papszun przez lata budował pozycję Rakowa Częstochowa w krajowej piłce. Sezon 2022/2023 zakończył historycznym i upragnionym mistrzostwem Polski. Wcześniej dwukrotnie sięgnął po Puchar Polski oraz Superpuchar Polski.

Wydawało się, że 48-latek przygotuje zespół do debiutanckiej przygody w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Podjął on jednak zaskakującą decyzję o zakończeniu współpracy z Rakowem. Media sugerowały, że czeka go długa przerwa od pracy, choć na to się nie zapowiada. Papszun wyznał, że związał się z zagraniczną agencją i cierpliwie czeka na rozwój wydarzeń.

– Wszystko jest otwarte. Związałem się z zagraniczną agencją menedżerską. Zacząłem działać dość późno, co komplikuje pewne sprawy. Wszystko jest możliwe, tych sygnałów o zainteresowaniu jest sporo. Dużo się dzieje, ale ja również nie mam jakiegoś wielkiego ciśnienia na to, by natychmiast podjąć pracę.

– Klarowne propozycje również są. Wszystko w każdej chwili może się zmienić. Dodatkowo często podczas negocjacji ewentualne podpisanie kontraktu rozbija się o kwestię długości umowy, infrastruktury. Pojawiają się detale, które potem okazują się kluczowe w osiągnięciu porozumienia lub jego braku… Na razie żadne rozmowy nie są bliskie finalizacji – zdradził.

