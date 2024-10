Legia Warszawa zmierzy się w Lidze Konferencji z TSC Backa Topola. Radovan Pankov w rozmowie z portalem mozzartsport.com porównał Ekstraklasę do Premier League.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Radovan Pankov

Ekstraklasa to taka mała Premier League – twierdzi Pankov

Legia Warszawa latem zaliczyła udaną przygodę w europejskich pucharach, co skończyło się awansem do fazy ligowej Ligi Konferencji. Na jesień stołeczny klub wraz z Jagiellonią Białystok reprezentują Polskę na arenie europejskiej. Start w Lidze Konferencji podopieczni Goncalo Feio będą pamiętać jeszcze długo, bowiem wygrali z faworyzowanym Realem Betis (1:0).

Następnym rywalem Legii w Europie będzie drużyna z Serbii, a konkretnie TSC Backa Topola. Rywalizacja, której faworytem będzie zespół z PKO BP Ekstraklasy, odbędzie się w czwartek (24 października). Przy okazji najbliższego spotkania wywiadu na łamach portalu Mozzart Sport udzielił obrońca Legii Warszawa – Radovan Pankov. Serb w rozmowie z zagraniczną prasą opowiedział m.in. o grze w Ekstraklasie.

– Może to głupie porównanie, ale Ekstraklasę nazwałbym małą Premier League. Oczywiście nie z taką jakością, ale to znacznie bardziej wyrównana liga. Jeśli walczysz o tytuł, musisz walczyć w każdym meczu, szczególnie na wyjazdach, nawet jeśli grasz z drużyną, która walczy o przetrwanie. Co roku mistrzem zostaje ktoś inny. W zeszłym sezonie Jagiellonia wcześniej Raków, Lech, dwukrotnie Legia i Piast – powiedział Radovan Pankov w rozmowie z portalem MozzartSport.com

Pankov trafił do Warszawy latem 2023 roku z wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu z Crveną Zvezdą. Serb od początku pobytu w klubie stał się ważną postacią w defensywie, co odzwierciedla fakt, że rozegrał już 49 spotkań w barwach Legii.