Jak robić, to furorę.



100. nagroda Piłkarza Miesiąca w historii ligi wędruje do Bartosza Nowaka! To zawodnik @Rakow1921 okazał się najlepszy w sierpniu 🔝 Gratulacje 👏https://t.co/YTFwFVsO2b pic.twitter.com/4617MiDPHy