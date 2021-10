Nika Kvekveskiri zabrał głos ws. skandalu ze swoim udziałem

Lech Poznań oraz Nika Kvekveskiri odnieśli się do skandalu, który ujrzał światło dzienne jeszcze przed przerwą reprezentacyjną. Dzień po wysokim zwycięstwie Kolejorza nad Śląskiem Wrocław (4:0), Gruzin doprowadził do kolizji drogowej, będąc pod wpływem alkoholu.

Nika Kvekveskiri przerwał milczenie odnośnie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu

Piłkarz Lecha Poznań spowodował kolizję drogową w centrum Poznania

Głos w tej sprawie zabrał również Maciej Skorża

Gruzin przeprosił za swoje zachowanie

W późnych godzinach nocnych w weekend po wysokim zwycięstwie Lecha nad Śląskiem (4:0), doszło do kolizji drogowej w centrum Poznania. Okazało się, że winny całemu zdarzeniu był Nika Kvekveskiri. Gruzin prowadził swoje auto pod wpływem alkoholu, przez co spóźnił się z reakcją, gdy dwa inne pojazdy przed nim gwałtownie zahamowały. Do zdarzenia została wezwana policja, która przebadała wszystkich uczestników alkomatem.

Okazało się, że piłkarz Kolejorza przekroczył obowiązujące normy w polskim prawie, więc został ukarany wysoką grzywną oraz odebrano mu prawo jazdy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, natomiast Gruzin podczas wyjaśnień całej sytuacji miał być spokojny i wykonywał każde polecenie stróżów prawa.

W piątek w mediach społecznościowych pojawiło się oficjalne oświadczenie klubu, a także samego zawodnika odnośnie tamtej sprawy. Głos zabrał również Maciej Skorża i rzecznik prasowy Lecha.

– “Do teraz większość ludzi prawdopodobnie już wie o moich bezmyślnych działaniach, które wywróciły do góry nogami wszystko, były to jedne z najtrudniejszych dni w moim życiu” – brzmiał początek oświadczenia Gruzina.

– “Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy zawiedli się moimi czynami – przede wszystkim moja drużyna, kibice, rodzina, a zwłaszcza nasi młodzi zawodnicy oraz fani, którym mam dawać pozytywny przykład” – wspomniał Kvekveskiri.

– “Chciałbym podziękować wszystkim, którzy stali przy mnie w tym trudnym czasie. Na koniec, obiecuję naszym kibicom, że będę pracował dwa razy ciężej, żeby odegrać ważną rolę w sukcesie zespołu w tym sezonie” – dodał piłkarz.

Jaka kara czeka piłkarza w klubie?

Natomiast w piątek kilka słów na ten temat dodał opiekun Lechistów, Maciej Skorża.

– Jestem bardzo rozczarowany tym, że zawodnik Lecha coś takiego zrobił. Na pewno coś zostało naruszone w naszych relacjach. Myślę, że Nika będzie potrzebował trochę czasu, żeby pewne rzeczy odbudować – rozpoczął trener.

– To jest trudna sytuacja, taka niespodziewana, bo wydawało mi się, że świetnie znam tego chłopaka i nigdy bym nie przypuszczał, że do czegoś takiego może dojść – zaznaczył.

Tymczasem Maciej Henszel poinformował wszystkich zainteresowanych, że na zawodnika klub nałożył karę finansową. Dodatkowo Kvekveskiri weźmie też udział w akcji związanej z profilaktyką społeczną.

W niedzielę czeka naz z kolei polski szlagier, w którym Legia na własnym terenie podejmie właśnie Lech Poznań.

