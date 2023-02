PressFocus Na zdjęciu: Barry Douglas

Kontrakty Barry’ego Douglasa oraz Pedro Rebocho wygasają wraz z zakończeniem sezonu, dlatego niepewna jest ich przyszłość na Bułgarskiej. Warto podkreślić, iż w umowie Portugalczyka znajduje się zapis, który mówi o automatycznym przedłużeniu współpracy w przypadku rozegrania danej liczby minut.

Niepewna jest przyszłość Douglasa oraz Rebocho

Kontrakty defensorów wygasają po tej kampanii

Niewykluczone, że jeden z nich opuści Bułgarską

Douglas lub Rebocho odejdzie z Lecha?

Jak poinformował Sebastian Staszewski na łamach “Interii”, niepewna jest przyszłość Barry’ego Douglasa oraz Pedro Rebocho w Lechu Poznań. Latem na pozycji lewego obrońcy w stolicy Wielkopolski może więc dojść do sporych zmian, ponieważ umowy obu tych zawodników wygasają już 30 czerwca 2023 roku.

Co prawda, kontrakt Portugalczyka może zostać przedłużony automatycznie, jeżeli ten rozegra określoną liczbę minut. 28-latek w tym sezonie nie jest już aż tak pewnym punktem defensywy Kolejorza, więc niewykluczone, że zapis w jego umowie ostatecznie nie zostanie aktywowany.

🆕Pedro Rebocho wciąż walczy o przedłużenie kontraktu z @LechPoznan, które zależy od liczby rozegranych minut. W klubie rozważają jednak także inne scenariusze: nową umowę dla Barry'ego Douglasa czy transfer lewego obrońcy. Więcej na @SportINTERIA. https://t.co/gdij6otcfN — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) February 20, 2023

Jak podkreśla Sebastian Staszewski, wiele wskazuje na to, że latem na Bułgarskiej pozostanie tylko jeden z dwójki tych piłkarzy. Jeśli chodzi o Barry’ego Douglasa, to Szkot obecnie leczy kontuzję stopy. Lech Poznań rozważa zaoferowanie byłemu zawodnikowi Leeds United nowego kontraktu, który miałby być ważny do 30 czerwca 2024 roku.

Podopieczni Johna van den Broma w ligowej tabeli plasują się na trzecim miejscu, a w najbliższy czwartek 23 lutego o godzinie 21:00 czeka ich rewanżowa potyczka z Bodo/Glimt w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Przypomnijmy, że w Norwegii padł bezbramkowy remis.

Czytaj więcej: