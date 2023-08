fot. Imago / Radosław Jóźwiak / CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Widzew Łódź meczem z Jagiellonia Białystok otworzy rywalizację w trzeciej kolejce ligowej

Na temat rywalizacji głos zabrał trener Janusz Niedźwiedź

Szkoleniowiec łodzian przed spotkaniem docenił siłę ofensywną Żółto-czerwonych, ale skupiał się przede wszystkim na swoim zespole

“To przyświeca nam od początku”

Widzew Łódź nie chce w sezonie 2023/2024 powtórki z poprzedniej kampanii, gdy notował w rundzie jesiennej długą serię bez wygranej. Jednocześnie opiekun łodzian dał do zrozumienia, że nie skupia się na tym, co zaprezentuje Jagiellonia w piątkowym starciu, a bardziej na tym, jak będzie grał Widzew.

– Od dwóch lat mamy określoną filozofię, ona się nie zmienia. W każdym meczu, nawet w samych końcówkach, dążymy do tego, żeby zdobywać bramki. To przyświeca nam od początku. Patrzymy też jednak na siłę przeciwnika, na to, z kim się mierzymy. Pogoń to bardzo silny rywal, natomiast zgodzę się z tym, że tych momentów w defensywie było za dużo, powinniśmy częściej wypychać linię obrony. Stać nas było na to, żeby to tak wyglądało, lecz tak nie było. To było pokłosiem niepotrzebnych strat, które nie pozwalały nam wyjść z własnego pola karnego – mówił trener Widzewa cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

– Jagiellonia pokazała się z dobrej strony w pierwszej połowie spotkania z Rakowem, ostatnio pokonała Puszczę, więc to będzie wymagający mecz. Nasz rywal gra ofensywną piłkę, będzie chciał ją mieć, ale najważniejsze jest to, co zrobimy my, gdy będziemy ją posiadać, a także co zrobimy po jej odbiorze. Bramki można zdobywać w różny sposób – kontynuował Niedźwiedź.

Czytaj więcej: Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (04.08.2023)

Jagiellonia Białystok Widzew Łódź 2.42 3.50 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 sierpnia 2023 09:46 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin