Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź, gdzie oglądać

W inauguracyjnym meczu trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy zmierzą się ze sobą Jagiellonia Białystok i Widzew Łódź. Obie ekipy przed piątkową potyczką legitymują się identycznym bilansem.

Podopieczni Adriana Siemieńca w pierwszym meczu w nowym sezonie przegrali wysoko z Rakowem Częstochowa (0:3), ale zrehabilitowali się w starciu z Puszczą Niepołomice (4:1).

Tymczasem łodzianie pokonali w pierwszej kolejce Żubrów z Niepołomic (3:2). Niemniej w drugiej serii gier Widzew musiał uznać wyższość Pogoni Szczecin, przegrywając jednym golem (1:2).

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź, transmisja na żywo w TV

Pierwsze starcie w ramach trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja ze starcia będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Family. Rywalizację skomentują Żelisław Żyżyński oraz Rafał Nahorny.

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź, transmisja online

Piątkowe spotkanie Jagiellonia – Widzew będzie dostępne również w usłudze CANAL+ online. W związku z tym zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem starcia są gospodarze. Kurs na wygraną Jagiellonii wynosi 2.40. Dla porównania ewentualne zwycięstwo Widzewa zostało oszacowane na 3.10.

Jagiellonia Białystok Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 sierpnia 2023 08:45 .

