PressFocus Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Janusz Niedźwiedź wziął udział w konferencji prasowej po meczu Widzewa Łódź z Jagiellonią Białystok w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Widzew na własnym obiekcie zremisował 1:1 z Jagiellonią w 19. kolejce Ekstraklasy

Po spotkaniu na pytania dziennikarzy odpowiedział Janusz Niedźwiedź

Szkoleniowiec gospodarzy nie jest zadowolony ze straty punktów

“Pomimo trudnych warunków, to był dobry mecz pod względem intensywności”

Widzew Łódź zremisował 1:1 z Jagiellonią Białystok w spotkaniu w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W pomeczowej konferencji prasowej udział wziął Janusz Niedźwiedź, który żałuje straty punktów. Jego podopieczni dużo lepiej wyglądali od przyjezdnych, ale samobójcza bramka Martina Kreuzrieglera w 90. minucie zapewniła Jadze cenne oczko.

– Zacznę od podziękowań dla ludzi, którzy przyczynili się do tego, żeby ten mecz się odbył. Jeszcze o godzinie 15:00 czy 16:00 nikt by nie pomyślał, że to spotkanie dojdzie do skutku, a udało się i mogliśmy zagrać. Pomimo trudnych warunków, nasza jakość gry była bardzo dobra, to był dobry mecz pod względem intensywności, stworzonych sytuacji, walki o bramkę. Skuteczność nas opuściła, strzeliliśmy tylko jednego gola, a powinniśmy kilka – powiedział Janusz Niedźwiedź.

– Za 89 minut bardzo dobrej gry nie dostaliśmy trzech punktów. Zagapiliśmy się w ostatniej akcji, popełniliśmy co najmniej trzy błędy, straciliśmy bramkę. Dziękuję kibicom, bo mimo jej straty wspierali nas do końca, tak samo jak my zawsze gramy do końca. W doliczonym czasie mogliśmy trafić na 2:1, zabrakło niewiele – dodał.

– W takich warunkach to było bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu, ale jesteśmy niezadowoleni z wyniku. Ten remis przyjmujemy jako porażkę – przyznał opiekun Widzewa Łódź.

– Mówiłem na konferencji przed meczem, że skład nie jest optymalny. Już wczoraj wiedzieliśmy, że Jordi dziś nie zagra. We wtorek poczuł lekkie ukłucie w mięśniu, poskutkowało to bardzo drobnym uszkodzeniem. Gdyby to był kluczowy mecz sezonu, to byśmy zaryzykowali, ale przed nami jeszcze wiele spotkań. Nie chcieliśmy pogłębiać tego urazu, zwłaszcza że byliśmy świadomi, w jakich warunkach będziemy grali – zakończył.